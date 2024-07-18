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Başvurmayan bin pişman oluyor! Bu kredide faiz yok, masraf yok!

Bankalar müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Faizsiz kredi ödemeleri başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 17:43
Başvurmayan bin pişman oluyor! Bu kredide faiz yok, masraf yok!

Faiz ödemek istemiyorsanız hemen başvuru yapabilirsiniz! Faizsiz kampanyalar devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ ÖDEMELERİ

Müşteriler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların başlattığı faizsiz kredi ödemelerini yakından takip ediyor. Bankaların güncel olarak faizsiz kredi kampanyaları ve kredi tutarları şu şekilde;

-Akbank müşterilerine 10 bin TL 6 ay vadeli kredi ve 20 bin TL 3 ay vadeli taksitli nakit avans ödemesini faizsiz şekilde yapacak. Kampanya 15 Temmuz tarihinde sona eriyor.

-Albaraka yeni müşterilerine 250 TL ile 15 bin TL aralığında 6 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapacak. Müşteriler 3 ay taksit erteleyebilecek.

-Garanti BBVA yeni müşterilerine özel 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ödemesi yapacak. 6 ay vadeli kredinin aylık taksit tutarı 3 bin 333 TL 33 kuruş olarak hesaplanacak. Kampanya 16 Temmuz tarihinde sona erecek.

faizsiz kredi ödemeleri

-Denizbank müşterilerine özel 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ve 10 bin TL faizsiz kredi ödemesi yapıyor. 10 bin TL kredi ödemesinin aylık taksit tutarı 1666.67 TL olarak hesaplanıyor. Bankanın faizsiz kredi kampanyası 31 Temmuz tarihinde sona eriyor.

-Enpara Bankacılık yeni müşterilerine özel 10 bin TL faizsiz 6 ay vadeli kredi ödemesi yapıyor. Kredinin aylık taksit tutarı 1.666.67 TL olarak hesaplanıyor.

-ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine özel 15 bin TL faizsiz kredi ödemesini 6 ay vadeli olarak yapıyor.

-QNB Finansbank yeni müşterilerine özel 10 bin TL 6 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapıyor. Kredinin taksit tutarı 1.666.67 TL olarak hesaplanıyor.

-ING Bank Turuncu Ekstra Programına katılan müşterilerine aylık 3 bin 250 puan toplamaları durumunda 5 bin TL'ye kadar olan kredi faizini nakit iade olarak yapıyor.

-İş Bankası 31 Temmuz tarihine kadar müşterilerine 24 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ödemesi yapıyor.

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