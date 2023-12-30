Başvurmayan kadınlar bin pişman olacak! SGK tek koşulla 33 bin TL nakit para ödeyecek!

SGK, sigortalı annelere yönelik yardım paketlerinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan düzenleme ile en az 90 gün sigortalı olan annelere doğum izni sürecinde iş göremezlik ödemeleri yapılacak, bu da ekonomik güvenceyi artırmayı hedefliyor.

Bu düzenleme kapsamında, sigortalı annelerin gelir düzeyi ve sigortalılık sürelerine bağlı olarak destek ödemeleri belirlenecek. Böylece, annelere daha özelleştirilmiş ve etkili bir destek sunulması amaçlanıyor.

SGK'nın güncellenen destek paketlerinden biri, doğum izni sürecinde iş göremezlik ödeneği olarak adlandırılıyor. Bu ödeme, en az 90 gün sigortalı olan anneleri kapsayarak ekonomik güvence sağlamayı hedefliyor. Annelerin bu süre zarfında maddi endişelerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Doğum izni süresince yapılacak iş göremezlik ödeneği, temmuz ayı itibarıyla brüt maaşa göre farklılık göstermektedir. Örneğin, 13.414,50 TL brüt maaşa sahip bir çalışan için iş göremezlik ödeneği 33.387,20 TL olarak belirlenirken, 21.000,00 TL brüt maaş alan bir çalışan için bu ödeme 52.266,67 TL'ye kadar çıkmaktadır. SGK'nın bu ödeme planındaki güncelleme, asgari ücretin artışıyla birlikte annelere daha etkili bir ekonomik destek sunmayı hedeflemektedir.





Çoğul doğum durumunda iş göremezlik ödeneği süresi 126 güne kadar uzayabiliyor ve ödeme miktarında artış sağlanıyor. Bu düzenleme, annelere daha uzun süre ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor ve özellikle çoğul doğum yapan annelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

SGK'nın gerçekleştirdiği bu güncellemeler, annelerin doğum izni sürecinde ekonomik rahatlama sağlamak adına olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu destekler, çalışan annelerin maddi endişelerini azaltarak daha sağlıklı bir doğum izni geçirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.