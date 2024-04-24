Başvurmayan kalmasın! 8 gün içinde 750 TL fatura yardımı hesaplara yatırılacak!

Başvuru yapmayan çok pişman olur! Fatura ödemelerine 750 TL hediye verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURA ÖDEMELERİNE 750 TL HEDİYE

Bankaların müşterileri için düzenlediği ödeme kampanyaları yoğun ilgi görüyor. QNB Finansbank tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilerin elektrik, su, doğalgaz fatura ödemelerinde 750 TL iade ödemesi yapılacak. Nisan ayında vadesiz hesaplardan ya da kredi kartıyla verilen otomatik fatura talimatı için 250 TL, toplam 750 TL ödeme yapılacak. Kampanyadan 30 Nisan tarihine kadar mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olan vatandaşlar faydalanabilecek. Kampanya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartı ya da vadesiz hesaplar için geçerli olacak. Verilen her otomatik fatura talimatı için 250 TL, toplam 750 TL iade ödemesi yapılacak.





Kampanyadan faydalanmak için 31 Mayıs tarihine kadar en az bir kere fatura ödenmesi gerekiyor. Aynı zamanda talimatların 31 Ekim tarihine kadar da açık olması gerekiyor. Kazanılan iade tutarları 1 Haziran ile 10 Haziran tarihleri arasında hesaplara yüklenecek. Ödeme tarihinde hesap bakiyesi veya kredi kartı bakiyesi yetersiz olursa fatura ödeme işlemi yapılmayacak. Kampanya yalnızca CardFinans ve QNB First logolu kredi kartı ve vadesiz hesaplardan verilen talimatlar için geçerli olacak. Otomatik fatura talimatları banka şubeleri, çağrı merkezi, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Bir müşteri kampanyadan en fazla 750 TL kazanabilir. Fatura iade kampanyasına dahil edilen faturalarla başka kampanyalara katılım sağlanamaz.