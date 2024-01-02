Başvuru için son 48 saat! Erteleyenler tam 50 bin TL fazladan ödeyecek!

Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. 2024 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam, beraberinde askerlik ve doğum borçlanmalarındaki prim maliyetlerinde önemli bir artışı da beraberinde getiriyor.

Yeni yılla birlikte, 2024 yılında asgari ücrete yüzde 49 oranında bir zam yapıldı. Bu zam, temmuz ayına göre yüzde 49, ocak ayına göre ise yüzde 100 olarak gerçekleşti. Net asgari ücret, 2024 yılı itibariyle 17 bin 2 TL seviyesine yükseldi.

Hizmet Borçlanmalarında Prim Maliyetleri Yüzde 49 Artacak:

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan hizmet borçlanmalarında ise prim maliyetleri, asgari ücretteki artışa paralel olarak yüzde 49 oranında artacak. Bu durum, askerlik ve doğum borçlanmalarını etkileyecek.





Askerlik ve Doğum Borçlanmalarında Maliyet Artışı:

540 günlük askerlik borçlanma maliyeti 77 bin 263 TL'den 115 bin 214 TL'ye yükseldi.

720 günlük doğum borçlanması maliyeti ise 103 bin 72 TL'den 153 bin 619 TL'ye çıktı.

Kıdem Tazminatlarındaki Değişiklik:

Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle birlikte 20.002.50 TL'ye çıktı. Ancak, asgari ücretle çalışanların bu yeni düzenlemeden yararlanabilmesi için ocak ayında çalışıp ücretlerini 31 Ocak'ta yeni asgari ücret üzerinden almaları gerekiyor.

Bu gelişmeler, özellikle askerlik ve doğum borçlanmalarını düşünen vatandaşlar için önemli bir maliyet artışını beraberinde getirirken, kıdem tazminatlarında da dikkate değer değişikliklere neden olacak gibi görünüyor. 2024 yılı, bu açıdan sosyal güvenlik alanında önemli bir dönemeç olarak karşımıza çıkıyor.