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Başvuru yok, tüm emeklilere kıyak geçildi! 5 Nisan'dan itibaren başlıyor

SSK ve bağ-kur'lu emekliler için nisan ayı ödeme takvimi belli oldu. Emekliler maaşlarını 2-14 Nisan arası alacaklar. Üstelik emeklilere 3’lü ödeme yatacak. İşte detaylar….

Yayın Tarihi: 05.04.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:08
Başvuru yok, tüm emeklilere kıyak geçildi! 5 Nisan'dan itibaren başlıyor

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE BÜYÜK KIYAK…

SSK ve bağ-kur'lu emekliler için nisan ayı ödeme takvimi belli oldu. Emekliler maaşlarını 2-14 Nisan arası alacaklar. Üstelik emeklilere 3’lü ödeme yatacak. İşte detaylar….

para

Nisan ayında emekliler maaşları bayram öncesinde alacaklar. Ödemenin ne zaman yapılacağı ve ikramiyeler son dönemde emekliler tarafından merak edilen konular arasındaydı. Açıklığa kavuştu. Emekliler bu bayram 3000 TL'lik ikramiye alacaklar. Ayrıca bayram dolayısıyla emekliler maaşlarını bayramdan önce alacaklar. Bir kıyak da bankalardan geldi. Bankalar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekliye verilen promosyon miktarlarını arttırdığını açıkladı. Buna göre de Emekliler 14 Nisan tarihine kadar 3’ü 1 arada ödeme almış olacak. İşte detaylar….

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ücretlerini güncellendi. Bunun yanı sıra ise emekli promosyonları da katlandı. Bu da emekliye erken bayram ettirdi. Zor ekonomik şartlarda geçinen emekliler bu haberle bayramı erken getirdi.

EMEKLİLER BAYRAM EDECEK

SSK bağ-kur memur emeklisi olan 16 milyondan fazla emeklinin nisan ayı başında hem emekli maaşını hem de bayram ikramiyesini alacağı kesinleşti. Emekliler böylece hem ikramiye hem maaşlarını almış olacaklar. Bakan Vedat Işıkhan konu ile ilgili bir açıklama yaparak tarihlerin netleştiğini belirtti. Tüm emeklilere 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında ödemeleri yapılacak. Önce Bağ-kur emeklileri ardından da memur ve SSK emeklileri tahsis numarası sonuna göre bayram ikramiyelerini alabilecekler. Bu yıl ikramiyelerde 3000 lira olarak hesaplara yatacak. Ayrıca hem kamu hem de özel bankalar emekli promosyon miktarlarını 17.500 TL'ye kadar yükselti. Emekli promosyonlarından yararlanmak için bayram öncesinde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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