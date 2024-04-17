Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

SGK toplu para iadeleri başladı! Tek şartı taşımanız yeterli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK TOPLU PARA İADESİ

SGK tarafından yapılan son duyurulara göre emeklilik yaşını dolduran ve fazla prim ödemesi yapan vatandaşlara toplu para iadesi yapılacak. SGK sigorta prime esas kazanç üst sınırını aşan kişilere fazla olan kısım iade ediliyor. Yüksek maaşla çalışan kişiler ödemelerini tavan tutardan yapıyor ve tavan tutarını geçen kısımlar iade veriliyor. Birden fazla iş yerinde çalışan kişilerin ödediği primler de fazla olursa yine ödemeler iade ediliyor.





Prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını doldurulması ya da geçilmiş olması, prim ödemelerinin tamamlanması, sigortalı olarak çalışılmaması, Bağ Kurlu olunması ancak kendi işinde çalışılmaması gerekiyor. Vefat eden sigortalı çalışan kişilerin eşi ya da çocukları da iade tutarında faydalanabiliyor. Prim iadesi alan kişiler tekrar sigortalı olarak çalışabiliyor. Şartları yerine getiren kişiler SGK prim ödemelerinin yüzde 9 oranını iade alıyor. SGK Uzmanı Muhammet Bayram konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Emekli olmak istemeyen kişiler yatırdığı para için yazılı dilekçe hazırlayarak başvuru yapabilir. Bulunulan SGK Merkezi ya da İl Müdürlüklerine yazılı başvuru yapılabiliyor. Bu kişiler toplu şekilde iade alabilir.'