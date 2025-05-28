DOLAR
39,07 -0,06%
EURO
44,33 -0,07%
ALTIN
4.176,85 -0,88%
BITCOIN
4.239.557,74 1,01%

Batarya Depolama Sistemleri Elektrik Kesintilerine Karşı Çözüm Sunuyor

Türkiye'nin enerji altyapısında depolama sistemleri kritik rol oynayacak. 40 bin megavatsaatlik kapasite hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:24
Batarya Depolama Sistemleri Elektrik Kesintilerine Karşı Çözüm Sunuyor

Batarya Depolama Sistemleri Elektrik Kesintilerine Karşı Çözüm Sunuyor

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı, Türkiye'nin enerji altyapısında depolama sistemlerinin kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Tutaşı, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 40 bin megavatsaatlik depolama sisteminin devreye alınacağını duyurarak, bu sistemlerin şebeke dengesizliği ile olası elektrik kesintilerine karşı önemli bir savunma mekanizması olacağını belirtti.

Yenilenebilir Enerjide Stabilite İçin Depolama Sistemi Şart

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki mevsimsel ve hava koşullarına bağlı üretim kesintilerinin önüne geçmenin yanı sıra, üretim fazlasının şebekeye yük olmaması için batarya enerji depolama sistemlerine yapılan yatırımlar son yıllarda hız kazandı. Tutaşı, “Bu dengesiz üretimi daha stabil bir üretim haline getirebilmek için depolama sistemi tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Şebekedeki Dalgalanmalara Karşı Depolamanın Önemi

Tutaşı, depolama sistemlerinin şebekeye sağladığı desteğin önemine de dikkat çekti. “Aylık yaklaşık 110-120 bin megavat kurulu gücün olduğu bir ortamda, 1000 veya 2000 megavatsaatlik santrallerin devreden çıkması, frekansın dalgalanmasına sebep olabiliyor.” dedi. Bu tür durumların enerji arz güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Enerji Talebinin Dengelemesi İçin Önemli Adımlar

Tutaşı, Türkiye'de güneş ve rüzgar santrallerinin yanı sıra müstakil depolama sistemleri için toplamda 40 bin megavatsaat kapasitenin tahsis edildiğini belirtti. Bu sistemler aracılığıyla enerji talebindeki dalgalanmaların önüne geçilebileceğini ifade etti.

Frekans Dalgalanmaları ve Enerji İletimindeki Rolü

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen yük tevzi kontrolleri sayesinde, elektriğin 7/24 sorunsuz şekilde ulaştırılabildiğini aktaran Tutaşı, Avrupa'daki elektrik iletim sistemindeki dalgalanmalara da dikkat çekti.

Dağıtık Mimari ile Hızlı Müdahale Olanakları

Tutaşı, enerji depolama sistemlerinin kullanım amacına göre sınıflandırıldığını ve Türkiye'deki altyapının dağıtık kapasitelerle güçlendirildiğini belirterek, “Bu dağıtılmış kapasitelerle, bölgesel bazda yaşanabilecek aksaklıkları büyük sorunlar haline gelmeden çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

Afet ve Acil Durumlar İçin Müstakil Depolama Sistemleri

Afet durumlarında depolama sistemlerinin sürekli kaynak olarak tutulmasının büyük fayda sağladığını vurgulayan Tutaşı, “Müstakil sistemlerle bu süreci daha verimli hale getirebiliriz.” ası açıkladı.

Elektrik Ticareti ve Fiyat Dengelemesi

Tutaşı ayrıca, depolama sistemlerinin elektrik ticaretinde de önemli rol oynayabileceğine vurgu yaparak, “Elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlerde alım yapılması, yüksek olduğu saatlerde satılmasıyla enerji piyasasındaki denge sağlanabilir.” şeklinde konuştu.

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı, Enerjide Dijitalleşme Derneği...

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı, Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) ve EDSİS tarafından düzenlenen 3. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde depolama sistemlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu Enerji Geleceğini Şekillendiriyor
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi
3
Borsa İstanbul'da DevSecOps Days Başladı: Güvenlik ve Teknoloji Buluşması
4
Batarya Depolama Sistemleri Elektrik Kesintilerine Karşı Çözüm Sunuyor
5
Kurban Bayramı Öncesi 'Kör Bıçak' Uyarısı: Uzmanlardan Önemli Tavsiyeler
6
Danimarkalı Şirketler Türkiye'de Yatırım Fırsatlarını Araştırıyor

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı