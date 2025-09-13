Batı Akdeniz'de hububat ihracatı yüzde 136,65 arttı

Batı Akdeniz'in hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı 8 ayda yüzde 136,65 artışla 100 milyon 285 bin 629 dolara çıktı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:10
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) gelen verilere göre, yılın 8 ayında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ile mamulleri ihracatı yüzde 136,65 artışla 100 milyon 285 bin 629 dolar seviyesine ulaştı.

BAİB verileri ve sektörün performansı

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikten 8 ayda 167 ülkeye ve bölgeye 2 bin 153 firma tarafından satış gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, kurumun bu yıl toplamda 1 milyar 813 milyon 118 bin dolarlık ihracata imza attığını ve ay sonunda bu rakamın 2 milyar doları geçmesinin beklendiğini vurguladı. Söz konusu artışta özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ön plana çıktığını belirtti.

Çavuşoğlu, sektörün içeriğine ilişkin olarak şunları söyledi: "Sektörün içeriğine baktığımızda çikolata, kakao ürünleri içeren gıda maddeleri, ayçiçeği tohumu ve diğer meyve sebze tohumlarında önemli rakamlara ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracatında yüzde 136'nın üzerinde bir artış söz konusu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ABD ilk sırada geliyor. ABD'yi Almanya, Ukrayna ve Rusya takip ediyor."

Geçen yılın aynı dönemine dikkati çeken Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl 8 ayda sektörden 42 milyon 378 bin dolarlık ihracat yapıldığını anımsattı ve bu yılın 8 aylık performansının sektörde memnuniyet yarattığını ifade etti.

Çavuşoğlu, yurt dışı fuarlara katılım, ticari heyet ziyaretleri ve URGE projeleri gibi çalışmalarla ihracatın desteklendiğini belirterek, "Sektördeki ihracatın daha da artacağını düşünüyoruz. Potansiyel olarak bölgemiz oldukça yüksek. Özellikle tohumculuğun merkezi Antalya." dedi.

Tohum üreticilerinden görüşler

"Talebe göre üretim yapıyoruz"

Antalya'da faaliyet gösteren A-Z Tohum Tarım Ürünleri'nde görevli ziraat mühendisi Gamze Çiçek, firma olarak 7 çeşit üzerinde çalıştıklarını; hem ıslah hem de tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çiçek, hem yurt içi ihtiyacı karşıladıklarını hem de ihracat yaptıklarını belirterek, Orta Doğu, İran, Irak, Suriye ile Balkanlar'da Arnavutluk, Makedonya gibi ülkelere ve artık Afrika ülkelerine de tohum satışı yaptıklarını, üretimi talebe göre şekillendirdiklerini aktardı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yılın 8 ayında yapılan hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136,65 artışla 100 milyon 285 bin 629 dolara ulaştı.

