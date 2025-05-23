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Batı Akdeniz İhracatçıları Finansman Bilgilendirme Toplantısında Buluştu

Batı Akdeniz'deki ihracatçılar, finansa erişim için gerekli bilgilendirmeleri aldı. İGE, önemli destek sundu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:35
Batı Akdeniz İhracatçıları Finansman Bilgilendirme Toplantısında Buluştu

Batı Akdeniz İhracatçıları Finansa Erişim Hakkında Bilgilendirildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, Antalya, Isparta ve Burdur’daki ihracatçılara yönelik finansa erişim konuları ele alındı.

Toplantıda, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu kredilerde verdikleri kefaletler ve bu kefaletlerin nasıl ulaşılabilir hale getirileceği detaylı bir şekilde anlatıldı. İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, kurumun 3 yıl önce ihracatçıların finansman erişimi için teminat sorununu çözmeye yönelik kurulduğunu vurguladı. Türkiye’deki birçok bankanın ihracatçılara destek sağladığını belirten Topaç, ancak teminat eksikliğinin büyük bir engel teşkil ettiğini dile getirdi.

“İGE olarak bu sorunu aşmak için çalışıyoruz. 3 yıl boyunca 11 bin ihracatçımıza destek olduk. Kapasitemiz daha fazla, daha çok ihracatçının bu kefaletten yararlanmasını istiyoruz.” diyen Topaç, ihracatçılara yol göstermek ve köprü vazifesi üstlendiğini ifade etti.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise, bölgedeki ihracatçıların İGE'nin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanması amacıyla toplantıyı organize ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, “İhracatçılarımız teminat sorunlarını İGE destekleriyle aşabilir. Bu durum, bölgenin ihracatına da olumlu katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Toplantıya, BAİB Başkan yardımcıları Mustafa Küçükyaman ve Ramazan Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Duran, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ve banka ile firma temsilcileri katıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliğiyle, Antalya...

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliğiyle, Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçılara yönelik finansa erişim bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç (sağda) ve BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu (solda), açıklamalarda bulundu.

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