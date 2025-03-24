Bayer, ABD'de Roundup Davasında 2,1 Milyar Dolar Tazminata Mahkum Oldu

Bayer, Roundup Davasında 2,1 Milyar Dolar Kaybetti

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren ot öldürücü ürün nedeniyle 2,1 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum oldu. Bu karar, Bayer'in kanser riskine ilişkin yaptığı açıklamalara rağmen, şirketin ABD'deki davaları kaybetmeye devam etmesi ile geldi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki mahkemede jüri, Bayer’in Roundup ürününün kanser dahil bazı zararlara yol açtığı iddialarını doğrulayarak, davacıya 65 milyon dolarlık telafi edici tazminat ile birlikte toplamda 2,1 milyar dolar ödenmesine karar verdi. Jüri, Bayer’in Roundup kullanımının potansiyel risklerine dair yeterli bilgilendirme yapmadığına ve davacıları uyarmadığının altını çizdi.

Tazminatlar Geçmişte Düşürüldü

Bu karar, ABD'de Roundup ile ilgili açılan davalarda verilen en yüksek tazminatlardan biri olarak kayıtlara geçti. Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederek, bilimsel verilere ve uluslararası düzenleyici kurumların görüş birliğine atıfta bulundu. Şirket, Georgia’daki bu son kararı da temyize götüreceğini duyurdu. Bayer, daha önce yaptığı açıklamada, nihai mahkeme kararlarının orijinal jüri kararlarına kıyasla yaklaşık %90 oranında azaldığını belirtmişti.

Kararın ardından Bayer’in hisseleri, borsa piyasasında %6’dan fazla değer kaybetti. Şirket, 2018'de ABD’li tarım devi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın aldıktan sonra, Roundup ile ilgili açılan davalar nedeniyle milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Glifosat ve Kanser İlişkisi

Bayer, glifosat hakkındaki kanser iddialarını daha önce reddetmiş olsa da, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından glifosatın kanserojen olarak sınıflandırılması dikkat çekti. Şirket, 2020 yılında ABD'deki davalarda anlaşmaya varmış ve davacılara toplamda 10,9 milyar dolar ödeyeceğini açıklamıştı. Ancak Bayer, Roundup ile ilgili yaklaşık 60 bin davayla hala karşı karşıya ve bu davalar için yasal bir karşılık olarak 5,9 milyar dolar ayırdı.