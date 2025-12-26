DOLAR
Tavşanlı'da Mera Islahı: Çardaklı'da Gübreleme ile Verim Artışı

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islahı ve Amenajmanı' projesi kapsamında Çardaklı Mahallesi meralarında gübreleme ile ot verimi ve kaliteyi artırıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:46
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılığın temelini oluşturan meraların verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 'Mera Islahı ve Amenajmanı' projesi kapsamında Çardaklı Mahallesi meralarında gübreleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmanın hedefleri

Gerçekleştirilen uygulamalarla ot verimi ve kalitesinin artırılması, bitki örtüsünün güçlendirilmesi ve üreticilerin kaba yem ihtiyacının daha kaliteli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Beklenen etki

Yetkililer, yürütülen ıslah çalışmalarının bölgedeki hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projenin sürdürülmesiyle meraların uzun vadede daha verimli hale gelmesi ve üreticilere sürdürülebilir destek sunulması bekleniyor.

