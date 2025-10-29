Bayraktar: Diyarbakır'da 4 Sahada 24 Sondaj, Trakya'da Gaz İçin Aynı Yöntem

Enerji arzını güvence altına alma hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ülke TV canlı yayınında yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji talebinin 30 yılda 3 katına çıkacağını belirtti. Bayraktar, artan enerji talebini kesintisiz şekilde karşılamayı, enerji arzını güvence altına almayı ve petrol ile doğal gaz aramalarını kararlılıkla sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bayraktar, "Kaya petrolüyle ilgili Diyarbakır'da 4 sahada 24 sondaj yapılacak. Benzer yöntemi gaz için Trakya'da uygulamayı düşünüyoruz."

Nadir toprak elementleriyle ilgili iddialar

Bazı iddialarda nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı öne sürülmüştü. Bayraktar bu iddiaları net bir şekilde reddederek "Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışı söz konusu değil" ifadesini kullandı. Ayrıca Amerika ile imzalanan anlaşmanın nükleer alanla ilgili olduğunu belirtti: "Bizim Amerika'da yaptığımız, imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle ilgili yapsaydık, emin olun, onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan ederdik."

Bayraktar, Eskişehir Beylikova Sahası'nın dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip olduğunu belirterek saha tarihçesini aktardı: "Beylikova'daki saha, MTA tarafından çok yıllar önce toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Toryum sahası daha sonra 1990'larda Eti Maden'e devrediliyor, yine devletimizin şirketi. Eti Maden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor yıllar içinde. 10 yıldan daha fazla bir süre içinde."

Bakan, Beylikova sahasının devlet eliyle işletileceğini vurguladı: "Beylikova'daki endüstriyel tesisinin temelini önümüzdeki yıl atmayı, 2 yıl içinde de tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." Ayrıca keşif sonrası yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Buradaki keşif sonrasında 2020'de pilot tesisi kurarak saflaştırmayla alakalı çalışmalara başladık. Bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'te buradaki pilot tesisi hayata geçirdik. Tesis kuruldu, çalışıyor. Şu anda orada üretimimiz de devam ediyor pilot tesiste. Şimdi ikinci fazda biz endüstriyel tesise, yani daha büyük ölçekli bir tesise burayı dönüştürmekle alakalı çalışıyoruz."

Bayraktar, yasa tasarısı eleştirisini de paylaştı: "Şimdi bir yasa tasarısı güya sunulmuş. Neresinden baksanız elinizde kalıyor. Bazı mineralleri iki kere yazmışlar, bazılarını yazmamışlar. Eti Maden, yüzde 100'ü devletimize ait bir şirket. Kaldı ki şu anda mevcut kanunumuz var. Bu kanun, bir madende uranyum varsa, toryum varsa, burası devlet eliyle işletilir diyor. Dolayısıyla bu sahada da toryum olduğu için zaten burası devlet eliyle işletilecek."

Bayraktar ayrıca Isparta'da arama fazı çalışmalarının sürdüğünü ve Malatya Hekimhan ile Sivas'ta da nadir toprak elementi rezervleri bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışı petrol ve doğal gaz aramaları

Bakan, Türkiye'nin yurt dışında yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Libya'da önemli görüşmeleri nihayete erdirmeye çalıştıklarını, Azerbaycan'da bu yıl Şafak-Asiman Sahası'nda yüzde 30'luk bir pay aldıklarını aktardı. Kazakistan ile yoğun çalışmaların sürdüğünü, Pakistan'da bir deniz sahasına ortak olduklarını ve yeni ihalelere hazırlandıklarını belirtti.

Irak ile ilgili değerlendirmesinde Bayraktar, Türkiye'nin şu an için Irak'ta günlük 15 bin varil üretimi olduğunu söyledi ve bunun 10-15 katına çıkması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin Basra, Kerkük ve Kuzey Irak'ta yoğun çalışmaları bulunduğunu ifade etti.

