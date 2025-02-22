Bayraktar TB2T-AI SİHA'nın Test Uçuşları Başladı: Yeni Rekorlar Kırıldı

Bayraktar TB2T-AI SİHA'nın Uçuş Testleri Başladı

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB2, yeni turbo motor ve yapay zeka özellikleri ile donatılmış Bayraktar TB2T-AI versiyonu ile gökyüzündeki yerini almaya başladı. Uçuş testleri, Edirne'nin Keşan ilçesinde devam ediyor.

Yüksek Performans ve Hız

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü sayesinde 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Testler sırasında 30 bin 318 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

Superior Performans ve Otonomi

Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve yüksek irtifada kalma yeteneği kazanan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hıza ulaşıp hava üstünlüğünü sağlıyor.

Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri

Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesi ile daha uzun süre muharebe sahasında etkili olma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, üç yeni nesil yapay zeka bilgisayarı ile donatılmıştır. Bu sayede, hedefleri analiz edip tespit ve teşhis yapabiliyor.

Otonom Seyrüsefer ve Güvenlik

SİHA, zorlu elektronik harp ortamlarında görsel seyrüsefer gerçekleştirebilirken, gelişmiş yapay zeka sistemleri ile araziyi tanıyabiliyor ve yön tayin edebiliyor. Ayrıca, otonom iniş ve kalkış yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Operasyonel Güvenlik ve Dayanıklılık

Oyun değiştirici bir unsur olma potansiyeli taşıyan Bayraktar TB2T-AI, acil durumlarda otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse dönüş yapabiliyor. Bu özelliği, muharebe sahasında dayanıklılığı ve operasyonel güvenliği artırarak önemli bir avantaj sunmaktadır.

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başlayarak, gökyüzündeki yerini aldı.

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başlayarak, gökyüzündeki yerini aldı.