Bayraktar: TEKNOFEST Kuşağı NSosyal ile Mavi Vatanı ve Bağımsızlığı İnşa Edecek

Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu'da TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde NSosyal, Bayraktar TB3 ve SİHA ihracat başarılarını anlattı; 17-21 Eylül çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:46
TCG Anadolu'da TEKNOFEST Mavi Vatan açıklaması

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni sırasında TCG Anadolu'da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının son eseri NSosyal'in Türkiye'nin sosyal mecrası olacağını ve kuşağın teknolojinin diğer alanlarındaki tahakkümü kıracağını söyledi.

Bayraktar, “TEKNOFEST kuşağı teknolojinin tüm diğer alanlarında üzerimizdeki tahakkümü kıracak ve tüm dost ve kardeş ülkelerle birlikte tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda yeni bir dünyayı inşa edecek.” ifadelerini kullandı.

Geçit töreni, Savarona ve ziyaret programı

Bayraktar, TCG Anadolu'daki konvoyda ecdad yadigarı Savarona'nın da yer aldığını belirterek, bunun 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir organizasyon olduğunu vurguladı. Geçişin ardından gemilerin İstanbul Tersanesi'ne gideceğini ve 30-31 Ağustos tarihlerinde hem TCG Anadolu hem de Savarona'nın halka ziyarete açılacağını aktardı.

Gençlerin teknolojik yarışlarının da aynı etkinlik çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Bayraktar, TEKNOFEST sitesinden kayıt yapılabileceğini ve NSosyal üyeliğiyle özel ayrıcalıklar sunulduğunu belirtti. NSosyal üzerinden mavi vatana yönelik bir yarışma düzenlendiklerini de anlattı.

Gençlere mavi vatan bilinci

Bayraktar, mavi vatan kavramını gençlere anlatmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Mavi vatanın sadece engin mavilikler olmadığını, en az kara vatanımız kadar önemli olduğunu ve bunun için ecdadımızın ödediği bedeli anlatabilmek adına böyle bir yarışma düzenledik.” dedi.

Bayraktar TB3 demonstrasyonu ve milli deniz havacılığı

Bayraktar, Bayraktar TB3'ün dünyanın kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA'sı olduğunu vurguladı. TB3'ün 170 kez farklı hava koşullarında otomatik iniş-kalkış gerçekleştirdiğini, 42 ülkenin resmi heyetleri önünde yapılan gösteride iki TB3'ün peş peşe kalkarak 20 saniye aralıkla ikişer mühimmatla taarruz edip gemiye indiğini aktardı.

Bu demonstrasyonun milli deniz havacılığında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Bayraktar, daha önce yurtdışından temin edilen araçlarla yürütülen deniz havacılığının artık milli imkanlarla sürdürüldüğünü ifade etti.

SİHA ihracatı ve savunma sanayisi başarısı

Bayraktar, Türkiye'nin SİHA ihracat pazarında %65 paya sahip olduğunu, Baykar'ın tek başına %60'ına ulaştığını ve gelirlerinin %90'ını ihracattan kazandığını söyledi. Ayrıca Bayraktar, Türkiye'nin şu ana kadar 37 ülkeye SİHA ihraç ettiğini belirtti.

Bayraktar, SİHA'ların sunduğu maliyet-etkin gelişmiş teknoloji ve üstlerine entegre edilen faydalı yüklerin, Roketsan, ASELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumların katkılarıyla yüksek kabiliyet sağladığını, bunun da ülkelere tercih sebebi olduğunu ifade etti. Bu başarının diplomatik ilişkilere katkı sunduğunu ve savunma sanayisinde büyük bir başarı olarak dünya tarafından takdir edildiğini sözlerine ekledi.

Genç kuşak ve TEKNOFEST çağrısı

Bayraktar, gemideki yüzlerce gencin mavi vatan için gece gündüz teknoloji geliştirdiğini belirterek, bu çalışmaların ülkenin tam bağımsızlığı ve özgürlüğü için yapıldığını söyledi. Gençlerin iddialı duruşunun kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bayraktar, “Bizim dönemimizde en büyük iddialar yabancı bir şirkette mühendis olarak çalışmak olabilirdi. Şimdi 'dünyaya damgasını vuracak eserler yapacağım' diyebilen bir kuşak yetişiyor.” dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST'in 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini hatırlatarak, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin öncesinde Savarona'nın yeniden halka açılmasının en büyük sürpriz olduğunu vurguladı. Savarona'nın yenilenmesi ve hizmete kazandırılmasında Cumhurbaşkanı ve Devlet protokolünün özel ilgisinin bulunduğunu söyledi.

NSosyal ve geleceğe dair vizyon

Son olarak Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının eseri NSosyal'in büyüyeceğine inandığını belirterek, “Ben tüm milletimizi oraya da bekliyorum. Henüz bebek ama büyüyecek, bizim uçaklarımızda olduğu gibi. TEKNOFEST kuşağı teknolojinin tüm diğer alanlarında üzerimizdeki tahakkümü kıracak ve tüm dost ve kardeş ülkelerle birlikte tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda yeni bir dünyayı inşa edecek.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

