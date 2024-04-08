Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Türkiye'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hükümetten ev hanımlarına yönelik sevindirici bir müjde daha geldi. Hükümet, milyonlarca ev hanımına Kurban Bayramı öncesinde 1.000 Türk Lirası bayram harçlığı verme kararı aldı. Ancak, bu müjdeyle birlikte merak edilen başvuru şartları da tek tek açıklandı. İşte detaylar...





EV HANIMLARINA BAYRAM MÜJDESİ: 1.000 TL İKRAMİYE YOLDA!





AK Parti, seçim vaatlerinde ev hanımlarına yönelik önemli yenilikler sunarak harekete geçti. Son dakika bilgisine göre, ev hanımlarına destek ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Haber Global'e yaptıkları açıklamada, Kurban Bayramı'na yaklaşırken ev hanımlarına özel ikramiyelerin verileceğini duyurdu.



Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, ev hanımlarına bayram ikramiyesi olarak 1.000 Türk Lirası ödeme yapılması planlanıyor. Bu düzenlemenin Meclis tarafından onaylanması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Meclis'in yoğun çalışma temposu içerisinde, torba yasa tasarısının Meclis gündemine alınarak onaylanması durumunda, bayram öncesinde ev hanımlarına ikramiye ödemelerinin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Ödemelerden yararlanmak için belirlenecek olan başvuru şartları ve süreci ise henüz netlik kazanmamış olsa da, şartları sağlayan herkesin bu destekten faydalanabileceği açıklandı.

Ev hanımlarının bu müjdeli haberi duyarak çifte bayram heyecanı yaşadığı belirtilirken, ödemelerin Meclis onayından geçerek zamanında gerçekleştirilmesi için sürecin yakından takip edildiği vurgulanıyor.