Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Tek başvuruya 2 bin 500 TL harçlık ödemesi alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK BAŞVURUYA 2 BİN 500 TL ÖDEME

Bayram için sayılı günler kalmışken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemeleri verilecek. Bayram Harçlığı olarak bilinen destek ödemelerinden faydalanmak için muhtaçlık sınırı altında geliri olması ve sosyal güvencesi olmaması gerekiyor.





Başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlara 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılıyor. İkametgah adresinize göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek ya da e-Devlet sistemi üzerinden online olarak başvurularınızı yapabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinde yer alan başvuru formunda yer alan kişisel bilgileri, hanede yaşayan kişi sayısını, gelir durumunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurup gönderdikten sonra başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Ödemelerle ilgili sorgulama işlemlerini de e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.