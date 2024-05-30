Bayramdan önce bunu yapmayan yandı! Ek ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bayram öncesine kadar vaktiniz var! Yapmayanlar yüksek tutarda ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM ÖNCESİNDE İŞLEMLERİNİZİ YAPIN

İddialara göre bayram sonrasında ATM işlemlerine sınır getirilecek. Banka işlemlerini hızlı şekilde yapmak isteyen banka müşterileri ATM'leri kullanmaya devam ediyor. Ancak uygulanan üst limitler vatandaşı mağdur ediyor. Şube açık olmadığı zamanlarda müşteriler yüksek oranlı işlemlerini yapamıyor.





Bayramdan önce yapılan son duyurulara göre ATM'lerdeki üst limit yükseltilecek. Özel bankalar bayram boyu günlük nakit çekim işlemlerini 10 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltecek. Bu şekilde yüksek limit ihtiyacı olan müşteriler de işlemlerini yapabilecek. Geçtiğimiz bayram öncesinde de ATM'lerde 200, 100, 50 TL banknot çekimleri artırılmış ve 20, 10, 5 TL banknot çekimleri durdurulmuştu.