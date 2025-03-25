BDDK'dan Bankalara Hisse Geri Alımında Sermaye Esnekliği

Bankalara Hisse Geri Alımında Sermaye Esnekliği Tanındı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanıdığını duyurdu. Bu kapsamda, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesi kararlaştırıldı.

BDDK'nın Kararının Detayları

BDDK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, kurulun 25 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar ile ilgili bilgiler verildi. Kurul, 24 Mart 2025 tarih ve E-24049440-045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonrası şu ifadelere yer verdi:

"Halka açık bankaların, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul AŞ pay piyasasından geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2025 tarihine kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 4. fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, bu hisselerin Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmiştir."

Bu karar, ilgili kuruluş birliklerine de duyurulacak ve BDDK'nın internet sitesinde yayımlanacaktır.