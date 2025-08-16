DOLAR
BDDK'dan Team Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni

BDDK, Team Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik maddesi uyarınca faaliyet izni verdi; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:31
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Team Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK tarafından Team Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7. maddesi ile Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

