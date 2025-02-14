BDDK, İhtiyaç Kredisi Limitlerini Güncelledi: Yeni Tutarlar Açıklandı

BDDK İhtiyaç Kredisi Limitlerini Yeniledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ihtiyaç kredisi limitlerinde önemli bir güncelleme yaptı. 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti, daha önce 50 bin lira iken, şimdi125 bin lira olarak belirlendi.

Yeni Kredi Limiti Detayları

BDDK'nın açıklamasına göre, tüketici kredileri genel vade sınırı da değiştirildi. 24 ay vadeye kadar olan kredilerin limitleri 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi. Ayrıca, 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri için limit, 100 bin liradan 250 bin lira'ya çıkarıldı.

Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Önlemler

BDDK, bu değişikliklerin finansal istikrarı sağlamak adına atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Kurul, 13 Şubat tarihinde aldığı karar ile daha önceki limitleri güncelledi. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 9 Haziran 2022 tarihinde yapılan son değişiklikler de yeniden gözden geçirilmiş oldu.

Yeni limitlerin uygulanmasıyla birlikte, ihtiyaç kredisi almak isteyen bireyler için fırsatların arttığı görülüyor. Bu düzenleme ile krediye erişim kolaylaşacak ve finansman ihtiyaçları karşılanmada önemli bir rol oynayacak.