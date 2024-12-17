BDDK, Katılımevim Katılım Bankası'nın Kuruluşuna Onay Verdi

BDDK, Katılımevim Katılım Bankası'nın Kuruluşuna İzin Verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir katılım bankasının kuruluşuna onay vererek finansal sektörde önemli bir adım attı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanı ile 10 milyar TL kuruluş sermayesine sahip bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Kuruluş Sermayesi ve Ortaklar

Kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve kurucu ortakları Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından bu bankanın kurulmasına onay verildiği ifade edildi.

Bu gelişme, Türkiye'deki katılım bankacılığı alanında rekabetin artması ve finansal hizmetlerin çeşitlenmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.