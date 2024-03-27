Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) son aldığı kararı, elektrik abonelerinin güvenlik ücreti ödeme zorunluluğunu kaldırdı. Bu uygulama sayesinde elektrik faturasına destek alan tüm vatandaşlar artık abonelik döneminde güvence bedelini ödemek zorunda kalmayacaklar.

EPDK'nın kararıyla 3,7 milyon hane artık elektrik sözleşmeleri için garanti ücreti ödemeyecekler. Bu düzenleme, elektrik sözleşme maliyetlerinde önemli faydalar sağlamakta ve hanelerin finansal açıdan sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.

"Abonelik sürecinin avantajları"





Elektrik aboneliği garanti ücretlerinin kaldırılması, kayıt işlemlerinin mali yükünü azaltacaktır. Vatandaşların artık abonelik işlemleri için güvenlik ücreti ödemesi gerekmediği için bu süreç ekonomik açıdan daha uygun hale geliyor.

EPDK'nın bu kararı elektrik aboneleri için önemli bir destek şeklinde görülüyor. Elektrik aboneliği sürecinde vatandaşların üzerindeki mali yükün azaltılması, EPDK'nın halkın ekonomik refahını artırma yönünde önemli adımlarından birisi olarak değerlendiriliyor.