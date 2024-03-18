Bedava fiyatına arsa almak mümkün! O bölgede 5000 TL'ye arsa satılıyor

Türkiye genelindeki resmi ilan portalı “İlan.gov.tr” aracılığıyla, Balıkesir il sınırları içerisinde belediye tarafından satışa çıkarılacak arsalar hakkında duyurular yapılıyor. Yayınlanan bilgilere göre, Susurluk Belediyesi toplamda 8 adet arsayı alıcıların beğenisine sunmayı planlıyor. İlgili ilanlarda belirtilen minimum başvuru ücretinin 5 bin TL olduğu ve arsaların detaylı bilgilerinin de ilanlarda yer aldığı ifade ediliyor.

Susurluk Belediyesi, 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya dek ihale başvurularını kabul edecektir. Başvurular, belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne doğrudan yapılabilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir. İlan portalında yer alan son bilgilere göre, Danavelli ve Reşadiye bölgelerinde gerçekleştirilecek arsa ihalesi için asgari başvuru ücreti 5.000 TL, azami başvuru ücreti ise 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Tahmini değerler ise en düşük 150.000 TL, en yüksek 280.000 TL arasında değişmektedir ve ihale tarihi 19 Mart 2024 olarak ilan edilmiştir. İhaleye katılım için gerekli belgeler ayrıca sıralanmıştır.





İHALE KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İhaleye katılım için gereken belgeler şunlardır:

İkametgâh belgesi,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Belediye tarafından verilecek Taahhütname ve Yer Görme Belgesi,

Belediye Borç Durumu Belgesi,

İhale dokümanı teslim alındı belgesi ve Geçici Teminat dekontu.

Bu belgelerin tamamı olmadan ihale sürecine dahil olunamayacağı hatırlatılmaktadır. Ayrıca, ihale ile satışa sunulan gayrimenkulün bedeli, ihale anında nakit olarak tahsil edilecektir.

