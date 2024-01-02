Bedelli askerlik için ilk rakam belli oldu

Memur maaşlarının belirlenmesiyle beraber birçok yeni kalemde zamlanma yaşanırken bedelli askerlik parası ise merak konusu oldu. Konuşulan zam oranları üzerinde bedelli askerli fiyatlarında hesaplamaya gidildi.

YÜZDE 50 ZAM

2023 Ocak ve Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz ve Aralık döneminde 122 bin 351 TL olarak hesaplandı. Bedelli askerlik tutarı geçmişte ki düzenlemeye bakılarak memur maaş karsayısındaki orana bakılarak memurlara yüzde 50 zam gelmesiyle bedelli askerlik fiyatını 183 bin 526 TL olarak hesaplanması bekleniyor.







BEDELLİ ASKERLİK TUTARLARI

Yüzde 0 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olması bekleniyor.



Yüzde 40 zam yapılması durumunda bedelli askerlik tutarı 171.291 lira olabilir.



Yüzde 50 artış yaşanması halinde ise toplam ödeme tutarı 183.526 TL olacak.

