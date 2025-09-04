Bekir Bozdağ: Mazot, gübre ve ilaç desteğini ilk biz başlattık — Agro Tarım Sivas Fuarı

TBMM Başkanvekili Bozdağ: "Mazot, gübre ve ilaç desteğini ilk biz çıkardık"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nın yanındaki alanda açılan "Agro Tarım Sivas Fuarı"nda önemli mesajlar verdi. Bozdağ, 4 Eylül'ün Sivas tarihindeki yerini hatırlatarak tarım ve hayvancılığın artık milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

Bozdağ'ın sözleri

Bozdağ, Türkiye'deki siyasi partilere atıfta bulunarak geçmiş uygulamaların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve çiftçiye yönelik desteklere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet dönemi için söylüyorum. Mazot, gübre ve ilaç desteğini ilk biz çıkardık".

Ayrıca bütçe dengesi ve kaynak kullanımı üzerine konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Hazine altınla dolu Recep Tayyip Erdoğan bu altınları millete dağıtmaktan korkuyor." "Biz iktidara devredelim de gelen dağıtsın mı?" ifadelerini alıntıladı ve mali disiplinin önemini anlattı. Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milletin emrine, milletin bütçesini tahsis eden Sayın Cumhurbaşkanımız, dağları delen, ovalardan, yerin altından, yerin üstünden, denizin altından yollar geçiren büyük bir lider, böyle bir şey yapar mı? Her şey Türkiye için. Biz bilmiyor muyuz daha iyisini yapalım. Emeklimiz, çiftçimiz memnun olsun, onlara daha fazlasını verelim ama bütçe imkanları çerçevesinde hepimiz bir devletiz."

Diğer konuşmacılar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek tarımın stratejik önemine dikkat çekti. Destici, gıda, tarım ve hayvancılık üretiminin aksaması durumunda savaş veya pandemi gibi krizlerde ülkenin dışa bağımlı hale geleceğini belirtti ve üreticilerin her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Destici ayrıca terörle mücadeleye değinerek, "Savunma sanayindeki atılımlardan sonra özelikle 2015'ten bugüne kadar terörle hem sahada hem masada kararlı bir mücadele verildi. Terörün kökü kazındı. Kahraman ordumuz ve devletimiz teröre ve terör örgütlerine karşı bir zafer kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sırada olduğunu vurguladı. Güler, traktör sayısına ilişkin olarak da şu verileri paylaştı: "2002 yılında kayıtlı traktör sayısının 1 milyon 80 bin, şimdi ise 2 milyon 300 bin" ve bu makine parkının üretimi gerçekleştiren çiftçiler tarafından kullanıldığını söyledi.

Fuar açılışı

Konuşmaların ardından "Agro Tarım Sivas Fuarı", Bozdağ, Mustafa Destici, Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyelerinin katılımıyla resmi olarak açıldı.

Fuar, bölge tarımının güncel sorunları ve teknolojik yeniliklerin sergilenmesine olanak sağlayacak bir platform olarak tanıtıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sol 6), Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nın yanındaki alanda açılan "Agro Tarım Sivas Fuarı"na katıldı.