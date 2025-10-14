Belçika'da Genel Grev: Uçuşlar İptal, Toplu Taşımada Çöküş

İşçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen bir günlük genel grev, toplu taşımayı felç etti, uçuşları iptal ettirdi ve on binlerce kişiyi protestoya çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:39
Belçika'da Genel Grev: Uçuşlar İptal, Toplu Taşımada Çöküş

Belçika'da genel grev hayatı durma noktasına getirdi

Belçika'da işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çalışanlar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlük grev başlattı. Ülke genelinde kamu hizmetleri aksadı, toplu taşıma işletmez hale geldi ve birçok hizmet durdu.

Ulaşımda kaos: Havalimanları ve şehir içi ulaşım etkileniyor

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı hem gidiş hem geliş yönünde faaliyet göstermedi, Brüksel Havalimanı'na ise yalnızca çok az sayıda iniş gerçekleştirildi.

Brüksel'in toplu taşıma sistemi STIB'de çalışanların greve katılması sonucu metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde de benzer katılım görüldü ve aksaklıklar ülke geneline yayıldı.

Kamu hizmetlerinde aksamalar

Öğretmenlerin yoğun katılımı nedeniyle bazı okullarda eğitim durdu. Belediye çalışanlarının greve katılması sonucu çöp toplama, kreş hizmetleri ve yerel idari işlemler büyük ölçüde aksadı. Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevin olumsuz etkilerinden payını aldı.

Grev gerekçesi: Hükümetin kemer sıkma politikaları

Hükümet, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması ve uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması gibi düzenlemeleri programına aldı. Ayrıca memurların statüsü, emeklilik yaşı ve maaş hesaplanmasında reform yapılması planlanıyor. Sendikalar ise bu sosyal harcama kesintilerini ve kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Brüksel'de büyük protesto

Grevle bağlantılı gösterilerde Brüksel'de on binlerce kişi hükümet politikalarını protesto etti. Protestocular Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanıp birkaç kilometre yürüyerek Midi Tren İstasyonu'na kadar ilerledi. Sendikaların renklerini taşıyan göstericiler, ”Hükümeti durdurun”, ”Savaşa para var, emekliliğe yok” ve ”Hakkımıza dokunmayın” gibi sloganlar attı.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar araç trafiğine kapatıldı ve şehir genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı.

Belçika’da Ulusal grev nedeniyle Brüksel Havalimanında giden uçuşların tamamı iptal edildi.

Belçika’da Ulusal grev nedeniyle Brüksel Havalimanında giden uçuşların tamamı iptal edildi.

Belçika’da Ulusal grev nedeniyle Brüksel Havalimanında giden uçuşların tamamı iptal edildi.

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TAURUS: Türkiye'nin 452 g'lık piko uydu takımı uzaya hazırlanıyor
2
TCMB Döviz Kurları (Gösterge - 15.30)
3
Bodrum Boat Show: 150'den Fazla Lüks Yat 15-19 Ekim'de
4
Belçika'da Genel Grev: Uçuşlar İptal, Toplu Taşımada Çöküş
5
TürkŞeker: 2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Ton Başına 2 bin 975 Lira
6
Corendon Havayolları halka arz hazırlığında: 3 yıl içinde borsa hedefi
7
Eskişehir ve Ankara'da Arazi Toplulaştırma Kararı — DSİ Yürütüyor

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL