Belçika'da Genel Grev: Uçuşlar İptal, Toplu Taşımada Çöküş

Belçika'da genel grev hayatı durma noktasına getirdi

Belçika'da işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çalışanlar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlük grev başlattı. Ülke genelinde kamu hizmetleri aksadı, toplu taşıma işletmez hale geldi ve birçok hizmet durdu.

Ulaşımda kaos: Havalimanları ve şehir içi ulaşım etkileniyor

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı hem gidiş hem geliş yönünde faaliyet göstermedi, Brüksel Havalimanı'na ise yalnızca çok az sayıda iniş gerçekleştirildi.

Brüksel'in toplu taşıma sistemi STIB'de çalışanların greve katılması sonucu metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde de benzer katılım görüldü ve aksaklıklar ülke geneline yayıldı.

Kamu hizmetlerinde aksamalar

Öğretmenlerin yoğun katılımı nedeniyle bazı okullarda eğitim durdu. Belediye çalışanlarının greve katılması sonucu çöp toplama, kreş hizmetleri ve yerel idari işlemler büyük ölçüde aksadı. Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevin olumsuz etkilerinden payını aldı.

Grev gerekçesi: Hükümetin kemer sıkma politikaları

Hükümet, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması ve uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması gibi düzenlemeleri programına aldı. Ayrıca memurların statüsü, emeklilik yaşı ve maaş hesaplanmasında reform yapılması planlanıyor. Sendikalar ise bu sosyal harcama kesintilerini ve kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Brüksel'de büyük protesto

Grevle bağlantılı gösterilerde Brüksel'de on binlerce kişi hükümet politikalarını protesto etti. Protestocular Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanıp birkaç kilometre yürüyerek Midi Tren İstasyonu'na kadar ilerledi. Sendikaların renklerini taşıyan göstericiler, ”Hükümeti durdurun”, ”Savaşa para var, emekliliğe yok” ve ”Hakkımıza dokunmayın” gibi sloganlar attı.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar araç trafiğine kapatıldı ve şehir genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı.

