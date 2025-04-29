Belçika'da Grev: Havalimanları ve Toplu Taşıma Durdu

Belçika'da Çalışanlar Greve Gitti

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanlar, hükümetin bütçedeki kesintilerine tepki olarak geniş katılımlı bir greve gitti. Grev nedeniyle gidiş yönlü seferlerin tamamı iptal edilirken, sadece geliş yönlü uçuşlar gerçekleştirilebildi.

Hükümetin Tasarruf Önlemleri Protesto Ediliyor

Hristiyan ve sosyalist işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen bu bir günlük grev, ülke genelinde kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışanı etkiledi. Hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintilere karşı yapılan bu protesto, kamu hizmetlerinde büyük aksamalara yol açtı.

Havalimanlarındaki güvenlik personeli ve bagaj hizmetlerinde çalışanların greve katılması, uluslararası hava yolu taşımacılığında önemli sorunlara neden olurken, demir yolu çalışanlarının greve katılmasıyla birlikte, tren seferlerinin büyük bir bölümü iptal edildi. Alternatif yollarla sınırlı sayıda tren seferi gerçekleştirildi.

Toplu Taşıma ve Diğer Hizmetler Kesintiye Uğradı

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerinde toplu taşıma çalışanları da greve katılırken, başkent Brüksel'deki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin neredeyse tamamı iptal oldu. Anvers limanında da çalışanların greve katılması sonucunda faaliyetler durdu ve posta hizmetleri de aksamaya uğradı.

Protestolar Artıyor

Brüksel'de, hükümeti protesto etmek amacıyla binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Göstericiler, sloganlar eşliğinde yürüyerek Mont des Arts Meydanı’na kadar gitti.

Sendikaların Eleştirileri ve Gelecek Grevler

Sendikalar, yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulamayı düşündüğü kemer sıkma politikalarını sert bir dille eleştiriyor. Bu yıl içinde 13 Ocak, 13 Şubat ve 31 Mart tarihlerinde de benzer protestolar yapılmıştı. Sendikalar, 27 Haziran ve 22 Eylül tarihlerinde de yeni grevler planladıklarını açıkladı.

Yeni hükümetin hazırladığı program, işsizlik maaşının sınırlandırılması ve süresinin kısaltılmasını içeriyor. Ayrıca, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması ve iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi gibi ciddi değişiklikler içeren politikalar, çalışanların haklarını doğrudan etkiliyor.Bu grev, Belçika'da hükümetin tasarruf önlemlerine karşı gerçekleştirilen dördüncü büyük protesto oldu ve işçi sendikalarının tepkisi her geçen gün artıyor.

Belçika'da hükümetin bütçede planladığı kesintilere karşı yapılan bir günlük grev, uçuşları ve toplu ulaşımı durdururken kamu hizmetlerinde büyük aksamaya neden oldu. Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü seferlerin tamamı iptal edildi. Ülkenin en büyük iki havalimanına sadece geliş yönlü uçuşlar iniş yapabildi.

Belçika'da hükümetin bütçede planladığı kesintilere karşı yapılan bir günlük grev, uçuşları ve toplu ulaşımı durdururken kamu hizmetlerinde büyük aksamaya neden oldu. Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü seferlerin tamamı iptal edildi. Ülkenin en büyük iki havalimanına sadece geliş yönlü uçuşlar iniş yapabildi.