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Belçika'da Hava Sahası Grev Nedeniyle Kapalı

Yarın Belçika hava sahası, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle tüm seferlere kapalı olacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:00
Belçika'da Hava Sahası Grev Nedeniyle Kapalı

Belçika Hava Sahası Yarın Grev Nedeniyle Kapatılacak

Belçika hava sahası, yarın hava trafik kontrolörlerinin ülke genelinde düzenlenecek greve katılımı nedeniyle kapatılacak. Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarını temsil eden sendika yetkilileri, grevin saat 06.45 ile 22.15 arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu süreçte, hava sahasının kapalı olması sebebiyle ülke havalimanlarına iniş ve kalkış yapılması mümkün olmayacak. Brüksel ve Charleroi havalimanı yetkilileri, grev nedeniyle operasyonların güvenli şekilde sürmesini sağlamaya yetecek sayıda personelin bulunmayacağını ifade ederek, gidiş yönlü seferleri iptal ettiklerini açıkladı.

Geliş yönlü uçuşlarda da önemli aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılırken, yolcuların sefer durumlarını yakından takip etmeleri istendi.

Tüm Sektörlerde Grev Harekâtı

Öte yandan, yarın ülke genelinde tüm işçi sendikalarının ortak çağrısıyla büyük bir gösteri düzenlenecek. Greve eğitim ve kamu kurumları, toplu taşıma başta olmak üzere birçok sektörden katılım bekleniyor. Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor.

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