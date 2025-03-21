Belçika'da Süresiz İşsizlik Maaşı Kaldırılıyor

Belçika, süresiz işsizlik maaşını 2 yıl ile sınırlama kararı aldı. 100 bin kişi bu değişiklikten etkilenecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:59
Belçika'da Süresiz İşsizlik Maaşı Kaldırılıyor

Belçika'da İşsizlik Maaşı Sisteminde Değişiklik

Belçika, süresiz işsizlik maaşı sisteminde köklü bir değişiklik yapma hazırlığında. Ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, işsizlik ödeneği süresinin 2 yıl ile sınırlandırılacağını duyurdu.

Yeni Düzenleme Kapsamında Kimler Etkilenecek?

Federal hükümetin yeni düzenlemesine göre, 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alan kişilerin bu hakları sona erecek. Clarinval, bu durumun 100 binden fazla kişiyi etkileyeceğine dikkat çekti.

Ancak, 55 yaş ve üzerindeki bireylerin bu süre sınırından muaf olacağı belirtildi. Clarinval, en az bir yıl çalışmış olanların 1 yıl işsizlik yardımı alma hakkı bulunacağını ifade etti. Ek olarak her 4 ay için bir ay ek süre verilecek ve 2 yıl üst limit olacak.

Mevcut Durum ve Planlanan Değişiklikler

Mevcut sistemde işsiz kalan bireyler, son maaşlarının %65'i kadar işsizlik maaşı alıyor. Ancak, bu sürekli bir yardım değil; zamanla azalmasına rağmen tamamen kesilmiyor. Şu anda Belçika'da 55 yaş altı yaklaşık 320 bin işsiz bulunmakta. Bunların 100 binden fazlası ise 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı almakta.

Belçika'nın yüksek kamu borcu ve bütçe açığı göz önüne alındığında, yeni hükümetin işsizlik ve hastalık yardımları gibi sosyal destekleri azaltma amacı taşıması, bu düzenlemenin arka planında yatıyor.

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