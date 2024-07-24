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Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Çekerek Belediyesi, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sebze pazarının cephe hattında yer alan dükkanların satışını gerçekleştirmek üzere ihaleye çıkıyor. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacak. Bu kapsamda, pazarın farklı numaralarla belirtilmiş 12 dükkanı satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:12
Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

İhaleye katılmak isteyenlerin, hangi dükkanlar için teklif vereceklerini belirtmeleri ve gerekli teminatı yatırmaları zorunlu. Teminat bedeli hakkında detaylı bilgi verilmiyor; ancak en yüksek teminat miktarını yatıran katılımcı, tek bir dükkan almak şartıyla diğer dükkanlar için de teklif verebilecektir. Teminat yatırmayan katılımcılar ise ihaleye katılamayacak.

İhale Yeri ve Zamanı

İhale, 7 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:30'da Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:75 adresindeki Çekerek Belediye Başkanlığı'nda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanların, gerekli belgeleri en geç ihale saatine kadar elden veya posta yoluyla Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

çekerek ilan

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