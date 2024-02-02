Belgesiyle gelene devlet 4.692 TL maaş bağlıyor! Başvuruda tek şart aranacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engellilere Yönelik Yeni Destek Duyurusunu Yaptı!

Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru, engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adımı simgeliyor. Bakanlık tarafından sağlanacak bireysel eğitim desteği miktarı, aylık 4 bin 692 TL olarak belirlendi. Ayrıca, grup eğitimi alacak bireyler için ise aylık 1314 TL destek ödemesi yapılacak.

MEB'e bağlı 3 bin 277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, engelli bireylerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Aralık 2023 verilerine göre, 504 bin 908 özel eğitim ihtiyacı olan birey için toplamda 1 milyar 991 milyon 933 bin 364 lira eğitim desteği sağlandı.





Özel Eğitim İçin Artan Destek Ödemeleri

MEB, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitiminin bütçesini güncelledi. Buna göre, bireysel eğitim için ödenen ücret, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç aylık 4 bin 692 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde, grup eğitimi alacak bireyler için aylık destek miktarı 1314 TL olarak açıklandı.

Bu yıl içinde 8 saat bireysel eğitim ücreti, geçen yıla kıyasla yüzde 49,1 oranında artış göstererek 4 bin 692 TL'ye yükseltildi. Grup eğitimi için ödenen ücret de 881 TL'den bin 314 TL'ye çıkarıldı.

Özel gereksinimli bireyler için 8 saat bireysel eğitim ve 4 saat grup eğitimi karşılığında ödenen ücret ise geçen yıla göre yüzde 49,1 oranında artırılarak 4 bin 28 TL'den 6 bin 6 TL'ye çıkarıldı.

Bu kapsamda, 2024 yılı içinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için aylık 2 milyar 800 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 35 milyar liralık bir ödeme yapılması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu destek duyurusu, engelli bireylerin eğitimine yönelik maliyetlerin arttığı bu dönemde, devletin sağladığı desteklerin miktarının güncellenmesi ve artırılmasını içeriyor, bu da toplumun genel eğitim seviyesini yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.