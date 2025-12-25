Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

Türkiye’nin lider mobilya markalarından Bellona; 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Rapor, markanın sürdürülebilirlik yaklaşımını, öncelik alanlarını ve yıl boyunca hayata geçirilen çalışmaları şeffaf bir biçimde ortaya koyuyor.

Raporun kapsamı ve öncelikler

Rapor; çevresel etkilerin azaltılmasından kaynak verimliliğine, insan odağından kurumsal yönetişime kadar geniş bir perspektifte Bellona’nın yürüttüğü çalışmaları aktarıyor. Belirtilen başlıklar arasında enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi ve çevresel etki azaltımı gibi çevresel konuların yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, çalışan gelişimi, etik yaklaşım ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi sosyal ve yönetişim alanlarına ilişkin çalışmalar da yer alıyor. Rapor ayrıca markanın sürdürülebilirlik yolculuğunda takip ettiği stratejik öncelikleri ve gelecek dönem odak alanlarını da kapsıyor.

CEO Serdar Karavil'in mesajı

Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su Serdar Karavil rapor hakkında şunları söyledi:

"Bellona olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil; üretimden tedarik zincirine, operasyonlardan mağazacılığa kadar tüm süreçlerimizi dönüştüren stratejik bir yaklaşım olarak görüyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz; çevresel sorumluluğumuzu, insan odağımızı ve şeffaf yönetişim anlayışımızı somut çalışmalarımızla ortaya koyuyor. Geleceğin beklentilerine uyum sağlayan, verimliliği artıran ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer üreten bir dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Karavil ayrıca sürdürülebilir dönüşümün paydaşlarla birlikte ilerleyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek şunları ekledi:

"Çalışanlarımızdan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızla birlikte; daha güçlü, daha verimli ve daha sorumlu bir üretim ve hizmet ekosistemi inşa etmeyi önemsiyoruz. Bellona’nın dönüşüm yolculuğunda sürdürülebilirlik, temel pusulamız olmaya devam edecek."

Rapor erişimi

Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Bellona’nın resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı.

