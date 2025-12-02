Besni'de 84 Yetiştiriciye Otomatik Yemlik Dağıtıldı

Besni'de 84 yetiştiriciye otomatik yemlik dağıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, küçükbaş hayvancılığı desteklemeye yönelik önemli bir uygulama hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, besicilere otomatik yemlik dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje ve dağıtım detayları

Program çerçevesinde yüzde 70 hibeli küçükbaş otomatik yemliklerin teslimatı yapıldı. Toplamda 84 yetiştiriciye otomatik yemlikler verildi ve böylece üretimin verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Yetkililerin açıklamaları

Dağıtım törenine katılan Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, üreticilerle bir araya gelerek projeden faydalanan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uygulama, bölgedeki küçükbaş hayvancılığın modernizasyonuna katkı sağlayarak hem üretim kapasitesinin hem de hayvan refahının artırılmasını amaçlıyor.

