Beyşehir OSB İkinci Etap Avan Projesi Onaylandı

Onay ve imza töreniyle genişleme süreci hız kazanıyor

Konya'nın Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci etap genişleme sahası projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bakanlık onayının ardından hazırlanan Avan Projesi, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir törenle imzalandı.

Projenin imzalanmasıyla birlikte, genişleme sahasında ihale ve altyapı inşaatı sürecine geçilmesi planlanıyor.

Mehmet Kemal Akpınar, imza töreninde yaptığı açıklamada: "Bu proje ilçemizin sanayi gelişimine önemli bir ivme kazandıracak. Bu noktada emek veren yönetim kurulu üyelerimize ve idari personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir OSB'nin ikinci etap genişleme projesi tamamlandığında, yeni yatırım alanları, modern altyapı ve artacak istihdam ile bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

