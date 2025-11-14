Beyşehir OSB İkinci Etap Avan Projesi Onaylandı

Beyşehir OSB'nin ikinci etap Avan Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla imzalandı; ihale ve altyapı inşaatı süreci başlatılacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:05
Beyşehir OSB İkinci Etap Avan Projesi Onaylandı

Beyşehir OSB İkinci Etap Avan Projesi Onaylandı

Onay ve imza töreniyle genişleme süreci hız kazanıyor

Konya'nın Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci etap genişleme sahası projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bakanlık onayının ardından hazırlanan Avan Projesi, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir törenle imzalandı.

Projenin imzalanmasıyla birlikte, genişleme sahasında ihale ve altyapı inşaatı sürecine geçilmesi planlanıyor.

Mehmet Kemal Akpınar, imza töreninde yaptığı açıklamada: "Bu proje ilçemizin sanayi gelişimine önemli bir ivme kazandıracak. Bu noktada emek veren yönetim kurulu üyelerimize ve idari personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir OSB'nin ikinci etap genişleme projesi tamamlandığında, yeni yatırım alanları, modern altyapı ve artacak istihdam ile bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) İKİNCİ ETAP GENİŞLEME SAHASI PROJESİ, SANAYİ...

KONYA’NIN BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) İKİNCİ ETAP GENİŞLEME SAHASI PROJESİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Kayseri'de Beyaz Yaka İçin Toplu İş Görüşmesi
2
Samsun'da 63 yatırımcıya fındık hasat filesi hibesi
3
Samsun'da Konut Satışları Ekim 2025'te %6,6 Artışla 3 bin 194 Oldu
4
Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazlarına Talep Artıyor: Maliyet ve Fuar Ayrıntıları
5
GTB Ekim Meclis Toplantısı: Antep Lahmacunu'na AB Tescili ve Tarımda Su Verimliliği
6
Uzundere'de Tortum Gölü İskele ve Şelale Giriş Projesi İçin İmzalar Atıldı
7
Beyşehir OSB İkinci Etap Avan Projesi Onaylandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı