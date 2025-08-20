Bilecik Pazaryeri'nde 51 Yıllık Şerbetçi Otu Hasadı Başladı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunda hasat dönemi başladı.

İlçede 51 yıldır yetiştirilen, ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra unlu mamul yapımında da kullanılan bitki, tarlalardan yaş olarak toplanıyor.

Üretim Alanı ve İstihdam

Fabrikalarda kurutulup balya yapıldıktan sonra işlenen şerbetçi otundan Pazaryeri'nde 1310 dekar alanda üretim yapan yaklaşık 500 çiftçi geçimini sağlıyor.

Hasat edilen ürünler, Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işleniyor.

Yerel Yetkililerden Açıklamalar

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine şerbetçi otunun ilçede 1974 yılından bu yana üretildiğini belirterek, bitkinin 51 senedir bölge ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Tekin, ilçede nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin bu sektörden emekli olduğunu belirterek, bitkinin yörede yastık yapımında kullanıldığını, mayalama özelliği sayesinde ekmek yapımında değerlendirildiğini ve kadınlar tarafından kozmetik üretiminde tercih edildiğini söyledi. Tekin, ayrıca bebek emziren annelerin sütünü artırmak için bu bitkiyi kullandıklarını bildirdi ve belediye olarak alternatif ürün geliştirme çalışmaları kapsamında "şerbetçi otu kolonyası" ürettiklerini, AR-GE çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

OT-GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozpınar da ürünlerin yaş halde teslim alındığını, kurutma işlemlerinin ardından pazara sunulduğunu belirterek, bu sezonun geçen yıla göre daha verimli geçeceğini ifade etti.

