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Bilecik'te Devlet Destekli Çiftlikte Büyükbaş Hayvan Yetişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesiyle Bilecik'te çiftlik kuran Orhan Çeliktaş, etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:40
Bilecik'te Devlet Destekli Çiftlikte Büyükbaş Hayvan Yetişiyor

Bilecik'te Devlet Destekli Çiftlik Kuruldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile çiftlik kuran Orhan Çeliktaş, yetiştirdiği büyükbaş hayvanları kurbanlık ve etlik olarak satmaktadır.

Tokatlı Bir Girişimci

Aslen Tokatlı olan ve uzun yıllar İstanbul'da lokanta işleten 57 yaşındaki Çeliktaş, 2018 yılında hayvancılığa başlamak için lokantasını kapatarak bir arkadaş ile Yeni Mahalle'de arazi satın aldı.

Proje Desteği ile Çiftlik Kurulum Süreci

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurduğu "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nden 2022'de yararlanma hakkı kazanan Çeliktaş, proje kapsamında hibe edilen 3,5 milyon lira ile tesisin yapı malzemeleri ve ekipmanlarını satın aldı. Ağustos 2024'te inşaatı tamamlayarak üretime başladı.

Hayvanların Yetiştirilmesi ve Satışı

Kentteki besicilerden temin ettiği 50 düve ve boğadan 6 ayda 10 buzağı alan Çeliktaş, yetiştirdiği hayvanları ildeki kasaplara ve kurban pazarlarındaki alıcılara satıyor.

Hayvanları Sevmenin Önemi

Altı çocuk babası Orhan Çeliktaş, AA muhabirine projeden internette yaptığı araştırma ile haberdar olduğunu söyledi. Güzel bir sistem kurduklarını ifade eden Çeliktaş, "Hayvanların bakımını tek kişi rahatlıkla halledebiliyoruz. Sürüyü 110 başa çıkarmayı hedefliyoruz. Hibe edilen parayla yem karma ve ezme makinesi, gübre pompası, kantar ve inşaat malzemeleri aldık. Üretici için çok iyi bir proje. Başvurmak isteyenler cesur olsunlar. Hayvanın ruh halinden anlamak, onları sevmek lazım. Bakışlarından dertlerini anlayabilmek lazım," dedi.

Günlük Çalışma Programı

Çeliktaş, gününün tamamını tesisinde geçirdiğini ve izin yapmadığını belirtti. Erken saatlerde mesaiye başladığını dile getiren Çeliktaş, "Yiyeceklerini verip durumlarını kontrol ediyorum. Akşamüstü ve gece yeniden besliyorum. Üşümesinler diye geceleri gelip ateş yaktığım bile oluyor. Diğer üretici arkadaşlara da bu tip devlet desteklerinden faydalanmalarını tavsiye ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kuran Orhan Çeliktaş, yetiştirdiği büyükbaş hayvanları kurbanlık ve etlik olarak satıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kuran Orhan Çeliktaş, yetiştirdiği büyükbaş hayvanları kurbanlık ve etlik olarak satıyor.

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