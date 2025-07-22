Bilgi Üniversitesi'nden Adaylara Tercih Stratejisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Tercih Stratejisi Önerisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, üniversite tercihi yapacak adayların sıralama aralıklarını geniş tutmaları gerektiğini vurguladı. Alyu, adayların tercihlerini, kendi sıralamalarının yaklaşık yüzde 50 üstünden başlayarak yüzde 100 altına kadar geniş bir aralıkta yapmalarını önerdi.

Tercih Süreci ve Bilgi Edinme Fırsatları

Üniversitenin açıklamasına göre, sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte aday öğrenciler tercih dönemine girdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu süreçte öğrencilere bilgi sağlamayı amaçlayan "Tercih Günleri" etkinlikleri düzenliyor. Santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde 11 Ağustos'a kadar sürecek bu etkinlikte, uzman danışmanlar öğrencileri hedefledikleri meslek grupları ve üniversite yaşamı hakkında bilgilendiriyor.

Geleceğe Güçlü Bir Temel Atın

Alyu, üniversite eğitiminin gençleri geleceğe hazırlayan önemli bir süreç olduğunun altını çizerken, bu adımın sağlam atılmasının gelecekteki kararları da olumlu etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, bölüm tercihinin bireylerin kariyer yolculuğu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.

Adaylar İçin Öneriler

Alyu, adayların tercih süreçlerinde kendi güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, bölüm tercihlerinin ardından seçilecek üniversitelerin akademik kadrolarını, eğitim kalitesini, yurt dışı eğitim olanaklarını, burs koşullarını ve sosyal imkanlarını iyi araştırmak gerektiğini belirtti.

Başarı Sıralamalarının Önemi

Alyu, tercih listesi oluşturulurken başarı sıralamalarının dikkatli yorumlanması gerektiğini vurgulayarak, "İlgilendiğiniz bölümün kılavuzda yer alan başarı sıralaması, o programa geçen sene yerleşen en son öğrencinin sıralamasını gösterir. Ancak bu sıralama her yıl değişkenlik gösterebilir." dedi. Ayrıca, adayların sıralamanın biraz gerisinde kalmalarının şanslarını tamamen kaybettikleri anlamına gelmediğini belirtti.

Özellikle tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi bazı programların sıralama barajlarına sahip olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin tercihlerini bu veriler ışığında yapmalarını tavsiye etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, açıklamalarda bulundu.