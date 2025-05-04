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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen: KKTC'nin Bilişim Adası Olması Heyecan Verici

KKTC'nin bilişim adası olma vizyonu, uluslararası konumunu güçlendirecek, diyen Tüzgen, projeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:09
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen: KKTC'nin Bilişim Adası Olması Heyecan Verici

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, KKTC'nin Bilişim Vizyonunu Değerlendirdi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bilişim adası olma fikrinin ardındaki heyecanı dile getirdi. TEKNOFEST KKTC etkinliğinde Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, bu projenin ülkenin uluslararası konumunu değiştireceğini ve güçlendireceğini vurguladı.

Uluslararası Vizyon İçin Yeni Bir Adım

Tüzgen, "KKTC'nin bilişim adası olması fikri gerçekten çok heyecan verici. Bu, ülkemizin geleceği için önemli bir adım. Bu vizyon, sadece sektörü değil, tüm ülkeyi uluslararası arenada daha görünür kılacak" diye konuştu.

Genel Müdür ayrıca, bu projeyle birlikte KKTC'nin bilişim ve teknoloji alanında bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Tüzgen, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Tüzgen, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

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