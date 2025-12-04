Bilişimcilerin Talepleri TOBB'de: Finansman, AR‑GE ve Uzaktan Çalışma

Murat Taştepe, Düzce'deki bilişim firmalarının finansman, AR‑GE destekleri, KOSGEB kısıtları, proje süreçleri, ÖKC entegrasyonu ve uzaktan çalışma taleplerini TOBB'ye taşıdı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 10:05
Bilişimcilerin talepleri TOBB gündeminde

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve TOBB Ar-Ge İnovasyon Kurulu Üyesi Murat Taştepe, Düzce'de faaliyet gösteren bilişim firmalarının sorun ve çözüm önerilerini kurul toplantısında gündeme taşıdı.

Taştepe'nin ilettiği talepler, TOBB yönetimince önerge hazırlanması kararıyla işleme alınarak Yönetim Kurulu'na iletildi.

Öne çıkan talep başlıkları

Finansmana erişim: Bilişimcilerin en önemli sorunlarından biri olarak finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar vurgulandı.

AR‑GE destekleri: AR‑GE desteklerinin yetersiz olduğu, KOSGEB'in Ar‑Ge ve inovasyona yönelik desteklerinin kısıtlı kaldığı belirtildi.

Proje değerlendirme süreçleri: Proje değerlendirme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar gündeme getirildi.

Perakende entegrasyonu: Perakende sektöründe ÖKC cihazlarının entegrasyonundan kaynaklı sorunlar öne çıktı.

Uzaktan çalışma desteği: Yüzde 100 uzaktan çalışma desteği süresinin uzatılması talep edildi.

Bu konulardaki çözüm önerileri ve beklentiler, sektör temsilcilerinin taleplerini yansıtan önergeler halinde TOBB Yönetim Kurulu'na sunuldu.

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün