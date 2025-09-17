Çin'de Ocak-Ağustos 2025: Bütçe Gelirleri yüzde 0,3, Harcamalar yüzde 3,1 — Açık 410 milyar dolar

Çin'de Ocak-Ağustos 2025 bütçe verileri: Gelirler hafif arttı, harcamalar yükseldi

Merkezi ve yerel yönetimlerin gelirleri %0,3 artarken, harcamalar %3,1 yükseldi; bütçe açığı yaklaşık 410 milyar dolar

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri ile harcamaları 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda artış gösterdi.

Toplam bütçe gelirleri, Ocak-Ağustos 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 14,82 trilyon yuan (yaklaşık 2,09 trilyon dolar) olarak kaydedildi.

Aynı dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,1 artışla 17,93 trilyon yuan (yaklaşık 2,52 trilyon dolar) seviyesine çıktı.

Yılın ilk 8 ayında oluşan bütçe açığı ise yaklaşık 410 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Karşılaştırma amacıyla, 2024 yılında merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bu yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak harcamaları artırma niyetini açıklamıştı.