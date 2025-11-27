Samsun Merkez OSB 2026 Stratejisini Belirledi

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, 2026 yılı planlamalarını ele aldığı toplantıda sanayinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesine yönelik kritik kararlar aldı.

Toplantı ve gündem

Toplantı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak konumlanan Samsun’da verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün artırılması ana gündem maddelerini oluşturdu.

Yönetim Kurulu toplantısında elektrik tedarik telifleri ve doğalgaz alım-satım sözleşmeleri değerlendirilirken, firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talepleri de görüşüldü. Ayrıca Dünya Bankası finansman destekli Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Raporlaması için danışmanlık hizmeti teklifleri tartışıldı.

Planlama, dijital dönüşüm ve eğitim

Toplantıda OSB İmar Planı uygulamaları, özel anaokulu çalışmalarının son durumu ile dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı. Bölgeye yönelik dijital dönüşüm ve yalın üretim odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin önemi vurgulandı.

OSB’nin kapasitesi ve yatırımlar

Karayolu, liman ve demiryoluna 1 kilometre, havalimanına 11 kilometre mesafede bulunan Samsun Merkez OSB’nin, 160 hektarlık alanda Karadeniz’in güçlü üretim merkezlerinden biri olduğu belirtildi. Bölgede fabrikasyon metal ürünlerinden ana metal ve kimyasallara, elektronik ve gıda üretiminden ağaç ürünlerine kadar geniş bir yelpazede toplam 85 firma faaliyet gösteriyor.

OSB’de bin 935 kadın, 8 bin 384 erkek olmak üzere 10 bin 319 kişi istihdam edildiği ifade edildi.

Hizmetler ve altyapı çalışmaları

Toplantıda ayrıca OSB bünyesinde kurulan Akredite Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yalın ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim ve danışmanlık sunan Samsun Model Fabrikanın çalışmaları ele alındı. Bölgede hizmete başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ardından, Samsun Merkez OSB Özel Anaokulunun açılışına yönelik çalışmaların hızla sürdüğü kaydedildi.

