TŞOF Afyon'da: Mehmet Yiğiner ile Esnafın Nabzı Tutuldu

TŞOF Danışma Kurulu Afyonkarahisar’da toplandı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Danışma Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Mehmet Yiğiner öncülüğünde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Toplantıda, esnaf teşkilatının güncel sorunları, sahadan gelen izlenimler ve çözüm önerileri kapsamlı biçimde ele alındı.

Gündem: Sorunlar, tecrübeler ve çözüm önerileri

Başkanların illerinde ve federasyonlarında yürüttükleri çalışmalar ile sahadan aktarılan tecrübeler doğrultusunda, esnaf ve sanatkarların ülke genelinde karşılaştığı sorunlar detaylı şekilde değerlendirildi. Ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucu somut çözüm önerileri ve atılacak adımlar belirlendi.

Katılımcılar

Toplantıya; Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlarının yanı sıra çeşitli federasyon genel başkanları ve birlik yöneticileri katılım sağladı.

TŞOF faaliyetleri ve tesis modernizasyonu

Toplantıda, TŞOF’un faaliyetleri ve tesislerinde yürütülen çalışmalar ile elde edilen kazanımları gösteren bir video sunumu katılımcılarla paylaşıldı. Ulaşım esnafının sorun, talep ve beklentilerine yönelik yürütülen çalışmalar ile tesislerde devam eden modernizasyon süreçleri detaylı biçimde aktarıldı.

Genel Başkanın değerlendirmesi

Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Mehmet Yiğiner, organizasyonun teşkilatın güçlenmesi açısından önemine vurgu yaparak, "Sorunları çözme, taleplere karşılık verme ve esnaf teşkilatımızın geleceğini şekillendirme noktasında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kapanış

Program, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ESOB ve federasyon başkanlarının birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla sürdü ve toplantı sonunda çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

