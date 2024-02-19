Bim’de temel gıda ürünleri yok fiyatına satılacak! Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu

İndirimli şekilde temel gıda ürünlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Bim marketlere koşacak. Bim marketler 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren kefir, sade süt, ballı kaymak, piliç parmak köfte, dondurulmuş patates, kakaolu fındık kreması, az yağlı beyaz peynir, kefir, kaşar peyniri, meyve ve bitki çayları gibi bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartacak. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra atıştırmalık ürünlerini de uygun fiyatlarla satışa çıkartan Bim marketlerin önünde 27 Şubat tarihinde resmen kuyruk oluşacak. 4 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan katalogdan faydalananlar indirimli ürünleri kapacak.

KAŞAR PEYNİRİNDEN AYRANA KADAR HER ŞEY UYGUN FİYATLARLA SATIŞTA

Marketler zaman zaman paylaşmış olduğu aktüel kataloglarıyla uygun fiyatlarla vatandaşların temel gıda ürünlerinin satın almasına imkan sağlıyor. Bu sefer başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla hangi temel gıda ürününe el atsanız uygun fiyatlarda satışta olacak. 27 Şubat’ta başlayacak katalog 4 Mart tarihine kadar devam edecek. İşte Bim marketlerde uygun fiyatlı satılan temel gıda ürünlerinin bazıları…

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL



Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 135 TL



Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar 219 TL



Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 L 39,50 TL



Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 109 TL



Kerem Ballı Kaymak 200 g 49,50 TL





Yörükoğlu %15 Yağlı Krema 200 21,50 TL



Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 g 52,50 TL



Şahin Dana Parmak Sucuk 300 189 TL



Banvit Schnitzel 1000 g 79 TL



Ülker Çokomel Marshmallowlu 34,50 TL



Doğuşçay Bitki Çayı Çeşitleri 22,50 TL



Gülsan Tahin 600 g 72,50 TL



Kellogg 's Coco Pops 00 gr 2'li Paket Kahvaltılık Gevrek 84,50 TL



Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 36 TL





