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Bim’de temel gıda ürünleri yok fiyatına satılacak! Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu

Temel gıdalarda indirim bekleyen vatandaşlara müjde dolu haber Bim marketlerden verildi. Bim marketler yoğurt, tost peyniri, ayran, krema, ballı kaymak gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartacak. 27 Şubat tarihinde başlayan katalog 4 Mart 2024 tarihinde sona erecek. İşte Bim marketler aktüel kataloğunun detayları…

Yayın Tarihi: 19.02.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:58
Bim’de temel gıda ürünleri yok fiyatına satılacak! Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu

İndirimli şekilde temel gıda ürünlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Bim marketlere koşacak. Bim marketler 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren kefir, sade süt, ballı kaymak, piliç parmak köfte, dondurulmuş patates, kakaolu fındık kreması, az yağlı beyaz peynir, kefir, kaşar peyniri, meyve ve bitki çayları gibi bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartacak. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra atıştırmalık ürünlerini de uygun fiyatlarla satışa çıkartan Bim marketlerin önünde 27 Şubat tarihinde resmen kuyruk oluşacak. 4 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan katalogdan faydalananlar indirimli ürünleri kapacak.

 KAŞAR PEYNİRİNDEN AYRANA KADAR HER ŞEY UYGUN FİYATLARLA SATIŞTA  

Marketler zaman zaman paylaşmış olduğu aktüel kataloglarıyla uygun fiyatlarla vatandaşların temel gıda ürünlerinin satın almasına imkan sağlıyor. Bu sefer başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla hangi temel gıda ürününe el atsanız uygun fiyatlarda satışta olacak. 27 Şubat’ta başlayacak katalog 4 Mart tarihine kadar devam edecek. İşte Bim marketlerde uygun fiyatlı satılan temel gıda ürünlerinin bazıları…

  • Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL 
  • Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 135 TL 
  • Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar 219 TL 
  • Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 L 39,50 TL 
  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 109 TL 
  • Kerem Ballı Kaymak 200 g 49,50 TL 

Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu

  • Yörükoğlu %15 Yağlı Krema 200 21,50 TL  
  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 g 52,50 TL 
  • Şahin Dana Parmak Sucuk 300 189 TL 
  • Banvit Schnitzel 1000 g 79 TL 
  • Ülker Çokomel Marshmallowlu 34,50 TL 
  • Doğuşçay Bitki Çayı Çeşitleri 22,50 TL 
  • Gülsan Tahin 600 g 72,50 TL 
  • Kellogg 's Coco Pops 00 gr 2'li Paket Kahvaltılık Gevrek 84,50 TL 
  • Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 36 TL 

Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu

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