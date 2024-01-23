Bim marketler tüm temel gıda ürünlerini sudan ucuz fiyata satışa çıkardı! Bim 30 Ocak 5 Şubat aktüel katalogu

Bim marketlerin 30 Ocak 5 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Eğer uygun fiyatlara birbirinden kaliteli temel gıda ürünleri almak istiyorsanız, muhakkak Bim marketlere uğramalısınız. Tost peyniri, süt, üçgen peynir, laktozsuz yoğurt, ayran, çikolatalı süt, piliç kalçalı but, mantı, beyaz peynir, çikolata, sakız ne ararsınız Bim marketlerin yeni aktüel ürünler kataloğunda! Önümüzdeki hafta Salı günü başlayacak olan bu aktüel ürünler katalogu için vatandaşlar resmen Bim marketlerin önünde kuyruk oluşturacak. Kapanın elinde kalacak fırsatlarla yumurtalı makarna, margarin, sucuk, sosis, bulgur, dondurulmuş patates gibi ürünler sizleri bekliyor...

SÜZME PEYNIR 115, TOST PEYNİRİ 159 TL’YE DÜŞÜYOR

Bim marketlerin 30 Ocak tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler katalogu ile yarım yağlı süzme peynir bahçıvan 1000 gr 115 TL’ye, yarım yağlı dilimli tost peyniri 10.000 gr 159 TL’ye, az yağlı beyaz peynir Aknaz 2000 gr 179 TL’ye, yarım yağlı yoğurt İçim 5 kg 125 TL’ye, Yarım yağlı tost peyniri 1500 gr 219 TL’ye, dondurulmuş piliç kalçalı but 47,90 TL’ye, Ayran Torku 1 litre 22,50 TL’ye, açık büfe hindi sosis 430 gr 44,50 TL’ye, illaki sucuk pınar 300 gr 120 TL’ye satışta olacak. Bu ürünlerin yanı sıra çikolatalı süt, sade süt, üçgen peynir, dondurulmuş patates, labne, çikolata çeşitleri, bisküvi çeşitleri, sakız çeşitleri de uygun fiyatlarla Bim marketlerde satışta olacak.







