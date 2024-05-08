Bir değil 4 zam birden geliyor! O tarihte ceplerde para kalmayacak

Benzin, motorin, alkol ve sigara fiyatları artıyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 3 Temmuz'da birçok kaleme uygulanacak ÖTV artışını değerlendirerek, artışın boyutuna ilişkin eleştirel değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamayı gerçekleştiren Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi bir karar vermemesi durumunda ÖTV artışına ilişkin en iyimser oranın şunlar olacağını söyledi:





Yani, aksi kararlaştırılmadıkça, “Akaryakıt, Alkol ve Tütün” ürünlerine 3 Temmuz 2024 itibarıyla otomatik olarak uygulanacak ÖTV artış oranı (6 Mayıs ve Kasım ayı ÜFE'si 0 olsa dahi) %15,61 olacaktır.

Ozan Bingöl'ün açıklaması çerçevesinde temmuz ayı sonrası benzine 1,47 TL, motorine 1,38 TL, alkolün litre fiyatına ise 166 TL zam geleceği biliniyor. Tütün ürünlerinde KDV oranının yüzde 15,61 oranında artacağı, ÖTV'nin ise 2 ila 3 lira kadar artabileceği bildirildi.

Tek ihtimal: CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Cumhurbaşkanı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça yukarıdaki artış 3 Temmuz'dan sonra otomatik olarak fiyatlara yansıyacaktır.