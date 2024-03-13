Birikmiş 25.000 TL'si olan yaşadı! 30 günde 1000 TL ödenecek

Günümüzde birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunmuş olduğu mevduat faizleri oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle 25 bin TL gibi belirli bir miktar için sağlanan aylık faiz getirileri, tasarruf sahiplerinin dikkatini çekmektedir. Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak ve en uygun olanı seçmek, yatırımcıların kazançlarını artırmalarına yardımcı olabilir. İşte, 25 bin TL'ye verilen mevduat faizi detayları ve hangi bankanın daha fazla getiri sağladığına dair bilgiler...

Birikmiş parasını değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu mevduat faizi fırsatları giderek artıyor. Özellikle 25 bin TL gibi bir miktar için sunulan aylık faiz getirileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BAZI BANKALARIN 25 BİN TL'YE VERDİĞİ MEVDUAT FAİZİ





Akbank: Yıllık %46,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.928 TL'ye ulaşıyor. Bu durumda net kazanç 928 TL oluyor.

Cebteteb: Yıllık %45,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.908 TL'ye yükseliyor. Net kazanç ise 908 TL olarak hesaplanıyor.

ING Bank: Yıllık %45,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.908 TL'ye çıkıyor. Bu durumda net kazanç 908 TL olarak belirleniyor.

Denizbank: Yıllık %44,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.888 TL'ye ulaşılıyor. Net kazanç ise 888 TL olarak hesaplanıyor.

Yapıkredi: Yıllık %36,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.726 TL'ye yükseliyor. Bu durumda net kazanç 726 TL oluyor.

Enpara: Yıllık %30,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.605 TL'ye çıkıyor. Net kazanç ise 605 TL olarak belirleniyor.

Garanti Bankası: Yıllık %10,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.202 TL'ye ulaşılıyor. Bu durumda net kazanç 202 TL olarak hesaplanıyor.

Finansbank: Yıllık %44,50 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.898 TL'ye yükseliyor. Net kazanç ise 898 TL oluyor.

Halkbank: Yıllık %26,00 faiz oranıyla vade sonu net bakiye 25.524 TL'ye çıkıyor. Bu durumda net kazanç 524 TL olarak belirleniyor.

Bankalar arasında aylık faiz getirileri değişiklik gösterirken, yatırımcılar en uygun faiz oranlarına sahip bankayı tercih ederek kazançlarını artırabilirler. Her bankanın sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en doğru seçimi yapmak önemlidir.