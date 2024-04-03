Biriknmiş 50 bin TL'si olan bu arsayı kapar! Milli Emlak bedavaya arsa satıyor

Milli Emlak ucuz satışlarına devam ediyor! 50 bin TL'ye arsa satışı yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MİLLİ EMLAK UCUZ ARSA SATIŞLARI
Milli Emlak Genel Müdürlüğü son dönemlerde uygun fiyatlara arsa, arazi, tarla, bahçe gibi satışlar yapmaya devam ediyor. Elinde birikimi olan ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların epey ilgisini çeken ilanlar resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Satışlar ihale usulüyle yapılıyor ve resmi internet sitesi üzerinden satışı yapılacak arsanın bilgisi, metrekaresi, ihale bilgileri paylaşılıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Nisan ayı içinde Çanakkale, Bayburt, Kayseri illerinde de uygun fiyatlara KDV muafiyeti olan arsa satışları yapacak. Arsa ve arazi fiyatları 32 bin TL ile 844 bin TL aralığında değişkenlik gösterecek. Elinizdeki birikiminizi yatırım olarak değerlendirmek istiyorsanız mutlaka resmi internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi edinin! Milli Emlak güncel olarak satışa çıkarılan arsalar ve ihale bilgileri şu şekilde,
KAYSERİ KOCASİNAN
-Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 844.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 168.800,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 766,99 metrekare
İhale Tarihi 16/04/2024
İhale Saati 09:10
İhale Yeri Kayseri
İletişim Adresi https://kayseri.csb.gov.tr/
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel 10/10448/4
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 766,99 metrekare
Hazine Hissesi /
Uygun Görülen Yüzölçümü 766,99 metrekare
BAYBURT AYDINTEPE
-Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 32.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 9.600,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 500,86 metrekare
İhale Tarihi 16/04/2024
İhale Saati 10:40
İhale Yeri Bayburt / Merkez
İletişim Adresi https://bayburt.csb.gov.tr/
Telefon (458) 2111168
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel /151/2
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 500,86 metrekare
Hazine Hissesi /
Uygun Görülen Yüzölçümü 500,86 metrekare
ÇANAKKALE YENİCE
-Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 255.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 50.209,50 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 195,92 metrekare
İhale Tarihi 17/04/2024
İhale Saati 10:00
İhale Yeri Çanakkale / Yenice
İletişim Adresi https://canakkale.csb.gov.tr/
Telefon (286) 474 32 88
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel I18-A-18-D-4/158/19
İmar Durumu Evet
İmar Özellik Adı Köy Yerleşim Alanı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 195,92 metrekare
Hazine Hissesi /
Uygun Görülen Yüzölçümü 195,92 metrekare