Biriknmiş 50 bin TL'si olan bu arsayı kapar! Milli Emlak bedavaya arsa satıyor

Milli Emlak ucuz satışlarına devam ediyor! 50 bin TL'ye arsa satışı yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK UCUZ ARSA SATIŞLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü son dönemlerde uygun fiyatlara arsa, arazi, tarla, bahçe gibi satışlar yapmaya devam ediyor. Elinde birikimi olan ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların epey ilgisini çeken ilanlar resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Satışlar ihale usulüyle yapılıyor ve resmi internet sitesi üzerinden satışı yapılacak arsanın bilgisi, metrekaresi, ihale bilgileri paylaşılıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Nisan ayı içinde Çanakkale, Bayburt, Kayseri illerinde de uygun fiyatlara KDV muafiyeti olan arsa satışları yapacak. Arsa ve arazi fiyatları 32 bin TL ile 844 bin TL aralığında değişkenlik gösterecek. Elinizdeki birikiminizi yatırım olarak değerlendirmek istiyorsanız mutlaka resmi internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi edinin! Milli Emlak güncel olarak satışa çıkarılan arsalar ve ihale bilgileri şu şekilde,





KAYSERİ KOCASİNAN

-Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 844.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 168.800,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 766,99 metrekare

İhale Tarihi 16/04/2024

İhale Saati 09:10

İhale Yeri Kayseri

İletişim Adresi https://kayseri.csb.gov.tr/

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel 10/10448/4

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 766,99 metrekare

Hazine Hissesi /

Uygun Görülen Yüzölçümü 766,99 metrekare

BAYBURT AYDINTEPE

-Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 32.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 9.600,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 500,86 metrekare

İhale Tarihi 16/04/2024

İhale Saati 10:40

İhale Yeri Bayburt / Merkez

İletişim Adresi https://bayburt.csb.gov.tr/

Telefon (458) 2111168

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel /151/2

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 500,86 metrekare

Hazine Hissesi /

Uygun Görülen Yüzölçümü 500,86 metrekare

ÇANAKKALE YENİCE

-Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 255.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 50.209,50 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 195,92 metrekare

İhale Tarihi 17/04/2024

İhale Saati 10:00

İhale Yeri Çanakkale / Yenice

İletişim Adresi https://canakkale.csb.gov.tr/

Telefon (286) 474 32 88

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel I18-A-18-D-4/158/19

İmar Durumu Evet

İmar Özellik Adı Köy Yerleşim Alanı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 195,92 metrekare

Hazine Hissesi /

Uygun Görülen Yüzölçümü 195,92 metrekare