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Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Sağlık Alanında Destek Mesajı

Morris, Türkiye'nin sağlık sektörünün gücünü vurguladı ve işbirliği potansiyelini artırmaya yönelik fırsatlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:14
Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Sağlık Alanında Destek Mesajı

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Güçlü Sağlık Mesajı

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Türkiye'nin sağlık sektöründeki güçlü potansiyeli vurgulayarak, iki ülke arasında önemli işbirlikleri olabileceğini ifade etti.

İşbirliği Fırsatları ve Stratejik Ortaklık

Morris, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi'nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın sıkı stratejik ortaklar olduğunu belirtti.

"İki Ülkenin İşbirliği Gelişiyor" diyerek, temiz enerji ve çevre konularındaki işbirliğinin sürdüğünü, sağlık ve güvenlik alanındaki potansiyelin de artmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin Sağlık Güçlülüğü

Morris, "Türkiye'de sağlık sektörü çok güçlü. Bu işbirliğinin büyük potansiyel taşıdığını görmekten mutluyum," dedi.

DEİK Sağlık İş Konseyi'nin Vurguları

DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticaret için önemini vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin ortak yatırımlarda yer alması gerektiğini söyledi.

Gelecek Vizyonu ve Sağlık Trendleri

Altuğ, gelecekte sağlıkta sadece hastalıkları tedavi etmenin değil, sağlıklı yaş almanın önemine dikkat çekerek, günümüzde sağlık önceliğinin nasıl sağlıklı kalmak olduğunu belirtti.

Zirveye Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci ile birçok davetli katıldı ve sağlık alanındaki işbirlikleri geleceğe ışık tutma potansiyeli taşıdı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti. Kapanış oturumuna, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris (sol 3), DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ (sağ 3) katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti. Kapanış oturumuna, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris (sol 3), DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ (sağ 3) katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti. Kapanış oturumuna, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris (sol 3), DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ (sağ 3) katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti. Kapanış oturumuna, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris (sol 3), DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ (sağ 3) katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti. Kapanış oturumuna, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris (sol 3), DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ (sağ 3) katıldı.

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