BIST 100 %0,30 Yükseldi — Gün Sonu 10.962,02 Puana Kapandı

BIST 100 endeksi günü %0,30 artışla 10.962,02 puandan kapattı; işlem hacmi 128,6 milyar lira. Analistler 11.100-11.200 direnç, 10.850-10.750 destek seviyelerini izliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:27
BIST 100 %0,30 yükselerek günü 10.962,02 puandan kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 32,25 puan artış gösterdi.

Toplam işlem hacmi 128,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %4,76 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,64 ile ticaret oldu.

Küresel gündem ve teknik görünüm

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundan gelecek açıklamalar yer alıyor. BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 10.993,61 seviyesine çıkarak 11.000 seviyelerini test etti ve günü pozitif seyirle tamamladı.

Analistler ne diyor?

Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisinin; yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100'de 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç; 10.850 ve 10.750 puanları ise destek konumunda olarak öne çıkıyor.

