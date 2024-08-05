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BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi gün içinde değer kaybetti, altın fiyatları düştü, döviz kurları ise değişkenlik gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:40
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

BIST 100 endeksi, gün içinde 9.733,35 ile 10.117,77 puanı arasında dalgalanarak, gün sonunda önceki kapanışa göre %5,54 değer kaybı ile 9.893,41 puandan kapandı.

Endeks Değerleri ve Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da gün başlangıcında 703,79 puan ve %6,72'lik bir azalışla 9.769,69 puandan işlem görmeye başlayan BIST 100, gün sonunu da kayıpla kapattı.

Gün içinde en düşük 9.733,35, en yüksek ise 10.117,77 puanı gören endeks, teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali sektörlerindeki gerilemelerle dikkat çekti. Teknoloji endeksi %7,04, sanayi endeksi %6,48, hizmetler endeksi %4,74, mali endeks ise %5,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 630,72 puan ve %5,55 kayıpla 10.742,19 puandan işlem gördü.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank, gün boyunca en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.410 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %1,6 düşerek 2 milyon 600 bin liraya kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel efektif kurda ise dolar, alışta 33,2340 lira, satışta 33,3672 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kur alışta 33,0532, satışta 33,1856 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi 143,20 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Petrol Fiyatlarındaki Değişiklik

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da %1,3 azalışla 76,3 dolardan işlem görmekte.

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